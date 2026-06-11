Con l’addio ufficiale di Alberto Aquilani, salutato dal club e dai tifosi dopo una stagione che ha riportato il Catanzaro a sfiorare la Serie A, si apre ora la fase più delicata dell’estate giallorossa: la scelta del nuovo allenatore. Una decisione strategica per il presidente Floriano Noto e per il direttore sportivo Ciro Polito (che a meno di clamorosi stravolgimenti dovrebbe restare in giallorosso ndr.), chiamati a individuare il profilo giusto per dare continuità a un progetto che negli ultimi anni ha portato il Catanzaro stabilmente ai vertici della Serie B.

Al momento non esiste ancora un favorito assoluto, ma il ventaglio dei candidati si sta delineando con maggiore chiarezza. Guido Pagliuca resta uno dei nomi più apprezzati negli ambienti giallorossi e continua a essere accostato con insistenza alla panchina del Ceravolo. In corsa, almeno fino a pochi giorni fa, c’era anche Daniele Galloppa, reduce dal titolo Primavera con la Fiorentina, ma il tecnico sembra ormai orientato verso altre destinazioni.

Nelle ultime ore, inoltre, è emerso con forza anche il profilo di Davide Possanzini, allenatore stimato per la qualità del gioco espresso nelle sue precedenti esperienze e considerato da molti un tecnico in linea con l’identità costruita dal Catanzaro negli ultimi anni. Sullo sfondo restano altri profili monitorati dalla società.

Secondo le indiscrezioni più recenti, la dirigenza avrebbe infatti allargato ulteriormente il casting valutando anche Matteo Andreoletti e Leandro Greco. Si tratta di nomi che confermano come il Catanzaro stia conducendo una riflessione ampia e approfondita, senza fretta e senza voler restringere il campo prima del tempo.

La sensazione è che il club stia cercando un allenatore capace di coniugare risultati e proposta di gioco, mantenendo quella filosofia che ha caratterizzato prima il ciclo degli ultimi anni. Non necessariamente un tecnico già affermato, ma una figura in grado di valorizzare il patrimonio tecnico della rosa e proseguire il percorso di crescita intrapreso dalla società.

Le prossime ore saranno decisive. Dopo aver definito il nuovo assetto dirigenziale e archiviato gli addii di Aquilani e Morganti, il Catanzaro è pronto a concentrarsi sul tassello più importante per il futuro: la guida tecnica. E se i nomi sul tavolo sono diversi, una certezza già esiste. La società vuole scegliere con attenzione, consapevole che dalla prossima panchina passeranno buona parte delle ambizioni della stagione 2026-2027.