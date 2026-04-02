É tutto pronto per la prima edizione di “Alba dei Campioni Calabria”, il torneo di calcio giovanile promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro che porterà a Catanzaro sei tra i più prestigiosi club professionisti italiani con le rispettive squadre Under 15: AS Roma, Juventus FC, S.S. Lazio, SSC Napoli, Palermo F.C. e US Catanzaro 1929.



Da domani, 3 aprile, a domenica 5 aprile il Centro Sportivo Federale della città sarà palcoscenico di una tre giorni di grande calcio resa possibile anche grazie al patrocinio e al sostegno della Regione Calabria con il brand Calabria Straordinaria, al prezioso e rinnovato supporto di Poste Italiane, al supporto del Comitato Regionale Figc-Lnd Calabria nella persona del presidente Saverio Mirarchi, al patrocinio della Città di Catanzaro e alla collaborazione della S.S.D. Kennedy J.F. Aquile 1965, club dilettantistico locale dove il presidente Massimo Mauro ha mosso i primi passi della sua carriera.



Attraverso questo evento, proprio come accade in occasione del torneo “Alba dei Campioni” che dal 2022 va in scena in Piemonte, la Fondazione Vialli e Mauro dà concretezza al terzo pilastro del proprio impegno, la promozione e lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport, e in particolare del calcio, come fenomeno storico culturale. Allo stesso tempo, questo torneo vuole essere un primo, importante segnale di ripartenza di

un territorio splendido che nel mese di febbraio è stato colpito da eventi meteorologici eccezionali che hanno danneggiato il litorale e le infrastrutture, in particolare legate alla viabilità.

Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro: «La città di Catanzaro ha fato da sfondo ai miei primi passi nel cammino di calciatore che mi ha portato fino alla Serie A e per questo sono molto emozionato alla

vigilia di questo torneo che porterà proprio qui il meglio del calcio giovanile. La Regione Calabria ha subito appoggiato il progetto capendone l'importanza e con essa anche altre istituzioni politiche e sportive e un'importante squadra di sostenitori si sono schierati al nostro fianco per questa tre giorni di grande calcio. E non solo: era il 2020, infatti, quando Luca Vialli e io decidemmo di acquistare un mammografo digitale per l'ospedale di Catanzaro e oggi poter dare continuità a quel progetto attraverso questo torneo non può che rendermi ancora più orgoglioso e certo che questa sia la strada che anche lui avrebbe percorso».



Oltre a quello della promozione e dello sviluppo di attività per la diffusione dello sport, infatti, questo torneo porta con sé anche un altro obiettivo: l'acquisto, a favore della Breast Unit dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, di 50 caschi refrigeranti, dispositivi medici utilizzati durante la chemioterapia per evitare la perdita dei capelli che funzionano raffreddando il cuoio capelluto e quindi riducendo il flusso sanguigno ai follicoli piliferi e il metabolismo delle cellule, limitando l’effetto del farmaco chemioterapico sui capelli. Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro, nata nel 2003, ha raccolto 6.934.128 euro destinati a 25 obiettivi.

Saverio Mirarchi, presidente del Comitato Figc-Lnd Calabria: «Siamo contentissimi di ospitare in Calabria e presso il nostro centro tecnico un evento di assoluto valore che consentirà ai giovani atleti del territorio e a tutti i nostri appassionati e tesserati di confrontarsi col calcio giovanile dei grandi club. Ringrazio per questo la Fondazione Vialli e Mauro per un evento che ci consente di proseguire con attività di ottimo livello il percorso di formazione avviato presso il centro federale della Calabria».