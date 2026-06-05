Il club giallorosso conferma le figure chiave dell’area tecnica, dello scouting e dell’attività di base per dare ulteriore slancio al progetto vivaio
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Il Catanzaro punta sulla continuità per consolidare il percorso di crescita del proprio vivaio. Il club giallorosso ha ufficializzato il rinnovo degli incarichi dirigenziali e tecnici di alcune delle figure chiave del settore giovanile, confermando la centralità del progetto dedicato ai giovani.
La nota della società
«Us Catanzaro 1929 comunica di aver rinnovato gli incarichi dirigenziali e tecnici di alcune figure chiave del proprio settore giovanile, confermando la volontà di garantire continuità a un progetto che, negli ultimi anni, si è affermato come uno degli asset strategici del club.
Rinnovato l’incarico a Massimo Bava, che continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile dell’Area Tecnica del settore giovanile e dello scouting. Confermata anche la fiducia a Carmelo Moro, che resterà alla guida del settore giovanile, così come a Massimo Augusto, che proseguirà il suo lavoro come responsabile dell’Attività di Base.
Proseguirà inoltre il lavoro di Patric Panucci nell’ambito dello scouting nazionale e internazionale, mentre Massimo Costantino resterà alla guida della formazione Under 19.
La prosecuzione delle collaborazioni rappresenta una scelta di continuità e programmazione da parte dell’Us Catanzaro 1929, che intende consolidare il lavoro svolto finora e rafforzare ulteriormente un settore giovanile sempre più centrale nel progetto di crescita del club.
A tutti, la società rivolge i migliori auguri di buon lavoro per la nuova stagione sportiva».