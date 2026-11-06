Dopo una settimana intera di lavoro, il tecnico giallorosso vuole vedere i progressi della squadra al Manuzzi. La trasferta sarà anche un ritorno speciale per il tecnico che in Romagna ha passato due anni, ma la priorità è conquistare punti e restare agganciati alle rivali

Una settimana piena di lavoro per approfondire la conoscenza della squadra e preparare la trasferta sul campo del Cesena. Alla vigilia della sfida del Manuzzi, il tecnico giallorosso Michele Mignani si aspetta di vedere i primi risultati degli allenamenti svolti in questi giorni: «Mi aspetto una crescita generale, sia sotto l’aspetto collettivo che individuale. Rispetto alle prime due partite abbiamo avuto una settimana in più per conoscerci e abbiamo provato a inserire qualcosa di nuovo. Mi aspetto quindi di ritrovare sul campo il lavoro fatto durante la settimana e di vedere una prestazione di carattere».

Un tempo prezioso, dopo l’esordio arrivato con pochi allenamenti a disposizione e gli impegni ravvicinati del turno infrasettimanale: «Abbiamo avuto finalmente una settimana intera per lavorare e siamo riusciti a mettere qualcosa in più rispetto ai pochissimi giorni che avevo avuto inizialmente a disposizione. Certamente non si può ancora parlare di un lavoro approfondito, ma abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alle prime giornate e voglio ritrovarlo sul campo».

La sfida del Manuzzi avrà anche un significato particolare per il tecnico giallorosso, che a Cesena ha vissuto due stagioni importanti della propria carriera: «Tornare a Cesena sarà sicuramente un’emozione. Quando vivi due anni in un posto e fai un percorso che ritengo positivo, rimani legato alla città e alla tifoseria. È un pubblico che il giorno della partita crea un’atmosfera magica e avrò sicuramente piacere di ritornarci».

L’attenzione è però tutta rivolta alla necessità di conquistare punti e risalire la classifica: «Non so quanto questa partita sarà diversa dalle prime due. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare punti e provare a vincere, perché dobbiamo cercare di creare le condizioni per rimanere agganciati alle squadre che ci precedono. In questo momento la nostra posizione è quella che è e mi aspetto sicuramente una prestazione di carattere e di voglia, per provare a portare a casa una vittoria».