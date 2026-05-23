Saranno 119 i tifosi del Monza presenti domani sera allo stadio Ceravolo per la finale d’andata dei playoff di Serie B contro il Catanzaro. A riferirlo è MonzaNews, secondo cui il contingente biancorosso sarà leggermente superiore a quello che aveva seguito la squadra nella precedente trasferta di Castellammare di Stabia, con 18 presenze in più.

Una rappresentanza contenuta, con un gruppo di sostenitori partito già questa sera in auto alla volta della Calabria per seguire la squadra guidata da Paolo Bianco in una sfida che mette in palio un posto in Serie A.