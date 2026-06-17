Il Catanzaro è entrato nella fase decisiva della programmazione della nuova stagione. Dopo l’addio di Alberto Aquilani e il rinnovo fino al 2028 del direttore sportivo Ciro Polito, l’attenzione è tutta concentrata sulla scelta del nuovo allenatore e sulle prime mosse di mercato.

Sul fronte panchina, nelle ultime ore il nome che continua a raccogliere maggiori consensi resta quello di Davide Possanzini. Dopo i rumors che lo avevano dato vicino ad altre destinazioni e le successive smentite, il tecnico mantovano continua a essere considerato il profilo più in linea con l’identità calcistica che la società vuole preservare: gioco propositivo, costruzione dal basso e valorizzazione dei giovani. Guido Pagliuca resta una candidatura forte, ma c’è una trattativa che potrebbe portarlo altrove: destinazione Cesena.

Parallelamente si muove anche il mercato. A tenere banco è soprattutto il futuro di Costantino Favasuli. L’esterno calabrese, reduce da una stagione da protagonista e dalla convocazione in Nazionale, è finito nel mirino di diversi club di Serie A. Nelle ultime ore all’interesse già noto di Sassuolo, Roma e Juventus si sarebbe aggiunto anche quello dell’Atalanta, che lo segue con grande attenzione. Un segnale chiaro di quanto il valore del classe 2004 sia cresciuto dopo l’annata in giallorosso.

La sensazione è che il Catanzaro stia costruendo con calma il proprio nuovo corso. Prima la scelta dell’allenatore, poi l’accelerazione sul mercato. E se oggi Possanzini appare il candidato più accreditato per raccogliere l’eredità di Aquilani, la società continua a lavorare sotto traccia per farsi trovare pronta all’inizio di una stagione che dovrà confermare le ambizioni costruite negli ultimi anni.