Nell’entusiasmo per il netto successo del Catanzaro sul Palermo nell’andata della semifinale playoff di Serie B, esulta anche il prefetto del capoluogo regionale, Castrese De Rosa, che al termine della gara del “Ceravolo” ha affidato ai social il proprio commento per celebrare la prestazione dei giallorossi.

«Il Catanzaro strapazza il Palermo al Ceravolo nella semifinale dei playoff con un super Iemmello e una prestazione di grande cuore di tutta la squadra», scrive De Rosa, sottolineando «ritmo, agonismo, fraseggi sempre riusciti e grande compattezza» in una partita «dominata dall’inizio alla fine con un secco 3-0».

Nel messaggio, De Rosa evidenzia anche la prova opaca dei siciliani, definendoli «Palermo non pervenuto», e rivolge i complimenti all’intero ambiente giallorosso: dalla squadra al presidente Floriano Noto, passando per la dirigenza e il direttore generale Morganti, fino ai tifosi, definiti «davvero straordinari» per il sostegno offerto alla squadra «con grande passione e civiltà» e per «una coreografia da massima Serie».

«Forza Catanzaro, un passo alla volta», conclude il prefetto. Il Catanzaro ha ipotecato una fetta importante della qualificazione alla finale playoff grazie al 3-0 maturato già nella prima frazione con la doppietta di Iemmello e il gol di Liberali. Mercoledì il ritorno allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo.