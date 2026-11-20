VIDEO | Il tecnico giallorosso ritrova il Palermo da ex e mostra fiducia dopo la sosta: «Stiamo diventando una squadra». L’ex Samp fermato da un problema muscolare, mentre il pubblico del Ceravolo è pronto a spingere le Aquile

La classifica racconta di un divario importante, ma Michele Mignani non ha alcuna intenzione di considerare il Catanzaro battuto in partenza. Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il tecnico giallorosso riconosce la forza della formazione di Filippo Inzaghi, ma mostra fiducia nei progressi compiuti dalla sua squadra durante le due settimane di sosta. L'obiettivo è dare una svolta a una stagione fin qui complicata, sfruttando anche la spinta di un Ceravolo che si prepara a riempirsi per una delle partite più attese dell'anno.

«La classifica dice che tra Catanzaro e Palermo ci sono tanti punti di differenza in poche partite. È ovvio che sulla carta c'è una squadra favorita. Ho avuto la possibilità di lavorare queste due settimane con i ragazzi e hanno fatto due settimane di lavoro giusto. Con tutto il rispetto per l'avversario, sono convinto che faremo una grande partita».

Mignani non nasconde l'importanza del risultato, ma insiste sulla necessità di costruire prima di tutto una prestazione convincente: «L'obiettivo è provare a fare dei punti, ma se arriveranno le prestazioni arriveranno anche i punti, a partire da domani».

«Stiamo diventando una squadra»

La sosta per gli impegni delle nazionali ha permesso all'allenatore di conoscere meglio il gruppo e di lavorare con maggiore continuità sui principi di gioco.

«Quando arrivi, magari sono calciatori che hai affrontato tante volte da avversario, ma finché non li alleni non li conosci. Questo mi dà sicuramente una serenità in più, mi dà la consapevolezza che qualcosa abbiamo buttato dentro e la consapevolezza che, per me, stiamo diventando una squadra».

Un passaggio significativo, soprattutto considerando le difficoltà attraversate dal Catanzaro e i cambiamenti intervenuti in panchina. Il tecnico chiede intensità, attenzione difensiva e capacità di rendersi pericolosi, indipendentemente dall'avversario.

«Bisogna provare a portare sul campo intensità, qualche idea, provare a difendersi bene e a far male all'avversario. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, molto ben allenata, che ha un obiettivo ben chiaro, ma noi abbiamo il nostro e dobbiamo pensare a noi».

Il Palermo è favorito, ma Mignani vuole giocarsela

L'allenatore giallorosso riconosce apertamente le qualità dei siciliani, che si presentano al Ceravolo con il miglior attacco del campionato e una rosa ricca di alternative.

«Sono una squadra completa. I numeri dicono che hanno segnato in tutte le partite, che hanno il miglior attacco del campionato, hanno alternative in ogni ruolo e un allenatore vincente, perché ha già vinto questo campionato più volte».

Ma il rispetto non diventa timore. «Ci sono tanti ingredienti per pensare che il Palermo sia una squadra forte e che verrà a Catanzaro per provare a vincere. Noi faremo esattamente di tutto per vincere la nostra partita».

Nessuna particolare attenzione, invece, ai precedenti della scorsa stagione, quando le due formazioni si affrontarono nei playoff.

«Sono due squadre diverse. Secondo me è più diverso il Catanzaro rispetto al Palermo, perché loro hanno mantenuto la stessa struttura e lo stesso allenatore, mentre noi abbiamo cambiato più giocatori e due allenatori in dodici giornate. I ragazzi devono sapere che le partite sono aperte, partono dallo zero a zero e si giocano».

Pafundi salta il Palermo, Buso può essere una risorsa

Sul fronte della formazione arriva una notizia negativa: Simone Pafundi non sarà disponibile per la partita contro il Palermo.

«Pafundi non sta bene. In settimana ha avuto un piccolo risentimento muscolare, niente di grave, però non sarà della partita. Non possiamo permetterci di rischiarlo».

Mignani ha parlato anche dell'abbondanza di alternative nel reparto offensivo, spiegando che le differenti caratteristiche dei giocatori possono diventare una risorsa, anche a gara in corso.

Tra questi c'è Buso, sul quale il tecnico ha espresso una valutazione precisa: «Può giocare tranquillamente da seconda punta, può giocare aperto da una parte perché nasce punta esterna. Però credo che una delle sue caratteristiche migliori sia quella di vedere la porta».

Da qui l'indicazione tattica: «Al di là della posizione, provare a tenerlo vicino alla porta potrebbe dargli la possibilità di rendersi più utile».

La sfida da ex: «Nessun sassolino da togliermi»

Per Mignani sarà anche una partita particolare sul piano personale, avendo allenato il Palermo in passato. Ma il tecnico esclude qualsiasi desiderio di rivalsa.

«Io non ho sassolini nelle scarpe da togliere. Ringrazio il Palermo per avermi dato la possibilità di allenare una squadra e una piazza importanti. Però oggi alleno il Catanzaro, voglio guardare in casa mia e fare di tutto per cercare di sollevare il Catanzaro da questa situazione».

Un messaggio che riporta tutta l'attenzione sulla necessità di invertire la rotta e restituire fiducia all'ambiente giallorosso.

Il Ceravolo come dodicesimo uomo

L'ultimo pensiero è rivolto ai tifosi. Per la sfida contro il Palermo si annuncia un Ceravolo gremito, con il pubblico pronto a sostenere le Aquile in una gara dal peso particolare.

«Per noi conta tanto. Voi conoscete questo pubblico sicuramente meglio di me e sapete che spinta può dare alla squadra. Ho una squadra formata da ragazzi giovani, ma anche da calciatori che hanno gioito tante volte insieme a questa gente».

E proprio sul rapporto tra squadra e tifoseria Mignani individua una possibile arma in più: «Avere una tifoseria così calda e numerosa può solamente essere un vantaggio per noi e proveremo anche a sfruttarlo».

Il Palermo arriva da favorito, ma il Catanzaro vuole dimostrare che la distanza in classifica non racconta tutto. Dopo due settimane di lavoro, per Mignani è arrivato il momento di cercare sul campo le prime risposte concrete.