Dopo l'addio di Alberto Aquilani, il club giallorosso valuta con attenzione il profilo dell'allenatore reduce dall'esperienza alla Juve Stabia. Lo stallo nella trattativa tra Pagliuca e il Cesena potrebbe favorire l'inserimento dei giallorossi

Il Catanzaro potrebbe inserirsi nella corsa per Guido Pagliuca, come avevamo scritto nei giorni scorsi. Ora, secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico sarebbe finito nel mirino del club giallorosso dopo l'addio di Alberto Aquilani.

Pagliuca sembrava destinato alla panchina del Cesena, forte dell'intesa raggiunta con il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini. Tuttavia, la situazione nel club romagnolo sarebbe ancora in fase di stallo. La proprietà, infatti, starebbe valutando la possibilità di concedere una nuova opportunità ad Ashley Cole dopo il deludente finale della scorsa stagione, rallentando così la definizione dell'accordo con l'allenatore.

Uno scenario che avrebbe spinto il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, fresco di rinnovo con il club calabrese, a muoversi per provare a inserirsi nella trattativa. I giallorossi sono alla ricerca di una nuova guida tecnica in vista della prossima stagione e vedrebbero in Pagliuca il profilo ideale per garantire continuità al progetto sportivo.

A favore dell'allenatore pesano i risultati ottenuti nelle ultime due stagioni alla Juve Stabia, oltre alla capacità di valorizzare i giovani e proporre un'identità di gioco riconoscibile. Elementi che, secondo Pianeta Serie B, avrebbero convinto il Catanzaro a tentare il sorpasso sul Cesena per assicurarsi il tecnico.