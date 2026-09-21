Avanzano senza affanni Real Trebisacce, Atletico San Lucido, Union Kroton e Rizziconi. Colpo esterno del Cirò, dilaga la Bagnarese. Tutti i risultati delle gare di ritorno

Domenica d'intensa passione calcistica sui campi dilettantistici calabresi. Si sono giocate le gare di ritorno del primo turno eliminatorio della Coppa Calabria, la prestigiosa competizione riservata esclusivamente alle società militanti nei quattro gironi di Prima Categoria. Tra qualificazioni già ipotecate all'andata e sfide sul filo di lana risolte soltanto al 90', il quadro delle sedici regine che accederanno agli ottavi di finale è ora ufficialmente completo.

Le conferme delle "grandi": pura formalità al ritorno

Per alcune compagini la gara di ritorno si è rivelata poco più di una formalità, forte dei larghi successi ottenuti nei primi novanta minuti.

Il Real Trebisacce, dopo il netto 4-0 dell'andata, concede il bis tra le mura amiche superando il Roseto CS per 2-1 e legittimando il passaggio del turno. Copione identico per l'Atletico San Lucido: forte della cinquina rifilata all'Amantea, la squadra blucerchiata si impone anche in trasferta per 0-1. Pirotecnico 3-3 per l'Union Kroton sul campo del Papanice: forti del 5-1 dell'andata, i crotonesi regalano uno spettacolare pareggio che sanziona la loro qualificazione. Ribadisce la propria superiorità anche il Rizziconi, che firma un altro 3-0 ai danni dello Sport Palmi (replicando il medesimo punteggio dell'andata).

Sfide in equilibrio e blitz decisivi

Molto più incerti i confronti che ripartivano da una situazione di parità.

Tra questi spicca il blitz esterno del Cirò, che dopo il 2-2 dell'andata espugna il campo del CoriglianoRossano con un netto 0-2, staccando il pass per gli ottavi. Sorride la Luzzese, che piega 2-1 il Donnici dopo l'1-1 del primo round. Festa grande per l'Academy Ardore: il 2-2 dell'andata contro il Melicucco lasciava aperta ogni ipotesi, ma la formazione ardorina sfrutta al meglio il fattore campo vincendo 1-0 davanti al proprio pubblico.

Esultanze e qualificazione conquistata anche per Diamante, Fuscaldo, San Costantino e per una dilagante Bagnarese, capace di travolgere il Reggio Gallina a domicilio con un roboante 2-6.

I risultati

(tra parentesi i punteggi delle gare d'andata):

Real Trebisacce - Roseto CS 2-1 (4-0)

Tarsia - Francavilla 3-2 (1-0)

CoriglianoRossano - Cirò 0-2 (2-2)

Stelle Azzurre - Belvedere 2-3 (0-2)

Grisolia - Diamante 1-2 (0-3)

Amantea - Atl. San Lucido 0-1 (0-5)

Luzzese - Donnici 2-1 (1-1)

Fiumefreddo - Fuscaldo 1-1 (1-0)

Papanice - Union Kroton 3-3 (1-5)

Cutro - Le Castella 2-0 (2-2)

Guardavalle - Real Montepaone 3-1 (1-2)

Stella Mileto - San Costantino 1-2 (1-3)

Academy Ardore - Melicucco 1-0 (2-2)

Sport Palmi - Rizziconi 0-3 (0-3)

Reggio Gallina - Bagnarese 2-6 (1-1)