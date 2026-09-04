La dirigenza giallorossa regala tre nuovi innesti a mister Torchia: arrivano il talento ivoriano Diabate Aboubakar e i giovani Conidi e Cosentino

Il conto alla rovescia sta per terminare. A poco più di una settimana dal fischio d'inizio del campionato di Eccellenza, il neopromosso Sersale continua a muoversi con grande determinazione sul mercato. L'obiettivo della dirigenza è chiaro: consegnare a mister Torchia una rosa non solo completa in ogni reparto, ma capace di affrontare la categoria con un profilo altamente competitivo. La risposta della società non si è fatta attendere e si è concretizzata con l'annuncio ufficiale di ben tre nuovi acquisti.

Diabate Aboubakar, fisicità e duttilità

Il nome copertina di questo trittico di acquisti è senz'altro Diabate Aboubakar, giovane talento di origine ivoriana. Giocatore dotato di notevoli qualità fisiche e di una strabiliante voglia di emergere, Aboubakar nasce come laterale destro, ma dimostra una grande versatilità tattica potendo ricoprire senza problemi anche il ruolo di esterno d'attacco.

La società giallorossa ha deciso di puntare con forte convinzione su di lui, vedendo nel ragazzo non solo un rinforzo immediato, ma anche un investimento a lungo termine. La sua capacità di ricoprire più ruoli lungo la fascia rappresenta una risorsa tattica di prim'ordine per lo scacchiere di mister Torchia.

Spazio alla linea verde: arrivano Conidi e Cosentino

L'operazione di rafforzamento non si ferma qui. A completare il triplo innesto sono due giovani prospetti di grande interesse: Simone Conidi e Mattia Cosentino.

Entrambi sbarcano a Sersale portando in dote un bagaglio fatto di entusiasmo, qualità tecniche e una forte fame di successi. Con questi due ingaggi, la compagine giallorossa conferma ancora una volta la propria filosofia societaria: investire con coraggio sui giovani e potenziare il pacchetto Under, elemento decisivo per affrontare al meglio le insidie del campionato di Eccellenza.