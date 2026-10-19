Designati dalla Federazione pugilistica italiana per rappresentare la Calabria, i due atleti saliranno sul ring a Foggia dal 4 all'8 novembre. Il maestro Angelino Mascaro: «Siamo molto fiduciosi, sono sicuro che faranno bene»

Due giovani talenti della boxe lametina pronti a misurarsi con i migliori pugili della loro categoria a livello nazionale. Vincenzo Mascaro jr e Biagio Cario rappresenteranno la Calabria ai Campionati italiani Under 15 di pugilato, in programma a Foggia dal 4 all'8 novembre. Una convocazione arrivata direttamente dal Comitato regionale Calabria della Federazione pugilistica italiana, che ha scelto i due atleti per difendere i colori della regione.

Un traguardo significativo per entrambi, soprattutto considerando il loro percorso sportivo. Mascaro e Cario hanno infatti debuttato nel pugilato olimpico soltanto pochi mesi fa, non appena raggiunta l'età prevista, ma hanno già avuto modo di mettersi in evidenza sui ring nazionali, raccogliendo risultati incoraggianti.

A Foggia, Vincenzo Mascaro jr combatterà nella categoria dei 52 kg, mentre Biagio Cario sarà impegnato nei 46 kg. Due sfide impegnative, nelle quali i giovani lametini avranno l'opportunità di confrontarsi con i migliori talenti italiani della boxe giovanile.

Ad accompagnarli all'angolo sarà il maestro Angelino Mascaro, che segue da vicino la loro crescita sportiva e guarda con fiducia all'appuntamento tricolore.

«Siamo molto contenti e orgogliosi di rappresentare la Calabria. I ragazzi sono ancora alle prime armi ma si allenano con pugili del calibro di Riccardo Scalise e Pullia Alessandro e oltre ad essere allenati da me sono allenati da Domenico Mastroianni (ex pugile di spessore internazionale). Sarà una bella esperienza per loro. Si affronteranno con i più forti d’Italia e siamo molto fiduciosi dopo quello che ci hanno fatto vedere in questi mesi. Sono sicuro che faranno bene».

Parole che raccontano la soddisfazione per un percorso iniziato da poco ma già ricco di aspettative. La preparazione quotidiana, il confronto con pugili più esperti e il lavoro dello staff tecnico rappresentano le basi sulle quali i due giovani atleti proveranno a costruire la loro esperienza ai Campionati italiani.

Per Mascaro e Cario sarà il primo grande banco di prova a livello tricolore, un'occasione per dimostrare quanto appreso in questi mesi e continuare un percorso di crescita che ha già attirato l'attenzione della Federazione regionale.

I combattimenti potranno essere seguiti in diretta streaming a partire dalle ore 14:30 del 4 novembre. Per la boxe lametina si apre così un appuntamento importante, con due giovani atleti pronti a salire sul ring portando con sé le aspettative del proprio team e i colori della Calabria.