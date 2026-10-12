Continua il momento positivo dell'Isola Capo Rizzuto che, nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, conquista tre punti fondamentali sul campo del Sersale. Lo 0-1 finale porta la firma d'autore del giovanissimo Ojeake (classe 2007), subito decisivo al suo esordio con la maglia giallorossa.

Un successo di vitale importanza che rappresenta il terzo risultato utile di fila per la squadra e le consente di salire a quota 5 punti in classifica — dato che tiene conto dei due punti di penalizzazione inflitti a inizio stagione — lasciando così per il momento la zona calda dei playoff.

Mister Gregorace orgoglioso: «Risposta importante da chi è sceso in campo»

Al termine del match, il tecnico Saverio Gregorace non ha nascosto la sua soddisfazione per la prestazione sciorinata dai suoi ragazzi in terra catanzarese, evidenziando la compattezza del gruppo pur in una situazione di formazione rimaneggiata: «È stata una grande partita. Ci siamo riconfermati sulle prestazioni che stiamo sfornando nelle ultime settimane, nonostante stiamo vivendo un momento di piena emergenza per via dei diversi giocatori importanti indisponibili. Anche stavolta, però, chi ha giocato non ha fatto rimpiangere gli assenti e ha dimostrato di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa».

L'impatto del nuovo acquisto e lo sguardo al calciomercato

Focus inevitabile anche sulla parabola di Ojeake, lanciato subito nella mischia e subito andato a segno al debutto ufficiale: «Il ragazzo è arrivato in settimana e si è messo subito a completa disposizione. Gli avevo chiesto espressamente di attaccare sempre l'area di rigore, fa valere un fisico importante ed è stato bravo a capitalizzare».

Sullo sfondo restano comunque le manovre di rafforzamento societario, con l'allenatore giallorosso che guarda con fiducia alle prossime mosse per completare l'organico: «Penso comunque che arriverà qualche altro tassello per raggiungere una rosa di 21-22 giocatori. Questo ci permetterebbe di alzare la qualità durante gli allenamenti e avere più soluzioni a partita in corso».