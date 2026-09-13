Il massimo torneo regionale ha preso il via con otto gare e diversi risultati importanti. Vittorie per Trebisacce, DB Rossoblù Luzzi, Virtus Rosarno, Deliese, Rossanese e Pro Pellaro

Il campionato di Eccellenza calabrese ha ufficialmente preso il via. Oggi pomeriggio, infatti, si sono disputate le gare della prima giornata del massimo torneo regionale. Come di consueto, anche in questa stagione il network LaC darà ampio spazio ai risultati delle sfide e, più in generale, al mondo del calcio dilettantistico calabrese, con notizie, interviste e approfondimenti.

Di seguito, i risultati finali della prima giornata, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 20 settembre.

I risultati finali

Trebisacce-Brancaleone 2-0

DB Rossoblù Luzzi-Isola Capo Rizzuto 3-0

Reggio Ravagnese-Virtus Rosarno 1-2

Soriano Fabrizia-Deliese 1-4

Rossanese-SC Soverato 3-0

Sersale-ADMO Pro Pellaro 0-2

Palmese-Paolana 2-2

PLM Morrone-Gioiosa Jonica 1-0

La classifica

DB Rossoblù Luzzi – 3

Deliese – 3

Rossanese – 3

Trebisacce – 3

Pro Pellaro – 3

PLM Morrone – 3

Virtus Rosarno – 3

Palmese – 1

Paolana – 1

Reggio Ravagnese – 0

Gioiosa Jonica – 0

Brancaleone – 0

Sersale – 0

Soriano Fabrizia – 0

S. Nicola Chiaravalle-Soverato – 0

Isola Capo Rizzuto – 0

Il prossimo turno

Paolana-PLM Morrone

ADMO Pro Pellaro-Palmese

SC Soverato-Sersale

Deliese-Rossanese

Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia

Isola Capo Rizzuto-Reggio Ravagnese

Brancaleone-DB Rossoblù Luzzi

Gioiosa Jonica-Trebisacce