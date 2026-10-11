La Db Rossoblù Luzzi continua la sua marcia in vetta al campionato di Eccellenza calabrese. Nella quinta giornata, la formazione rossoblù supera in trasferta per 3-1 la ReggioRavagnese e conquista la quinta vittoria consecutiva, salendo a quota 15 punti.

Alle spalle della capolista vincono Deliese, Paolana e Pro Pellaro, rispettivamente contro Morrone (1-0), San Nicola Chiaravalle-Soverato (2-0) e Gioiosa Jonica (2-0).

Finisce 2-2 la sfida tra Rossanese e Brancaleone, con i bizantini raggiunti al 95’ dalla rete di Borrello. Un pareggio beffardo che potrebbe alimentare riflessioni in casa rossanese, anche se al momento non sono confermati eventuali cambiamenti tecnici.

Spettacolo a Soriano, dove il Soriano Fabrizia rimonta il doppio svantaggio contro il Trebisacce e vince 3-2. La doppietta di Varela porta avanti gli ospiti, ma nella ripresa l’autogol di Salituro e le reti di Fioretti e De Pace completano la rimonta.

Negli altri incontri, la Palmese travolge 4-1 la Virtus Rosarno, mentre l’Isola Capo Rizzuto vince 1-0 sul campo del Sersale.