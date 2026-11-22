La capolista pareggia 2-2 sul campo della Paolana, mentre i reggini superano l’Isola Capo Rizzuto e recuperano due punti. Pro Pellaro e Palmese restano in scia

La vetta non cambia padrone, ma il margine si assottiglia. L’undicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese lascia sostanzialmente intatte le gerarchie del torneo, ma rende ancora più interessante la corsa nelle zone alte della classifica. La DB Rossoblù Luzzi rallenta, la Deliese ne approfitta e recupera due punti, mentre alle loro spalle continuano a correre Pro Pellaro e Palmese. La capolista deve accontentarsi del pareggio per 2-2 sul campo della Paolana, squadra che conferma ancora una volta la propria capacità di mettere in difficoltà anche le formazioni di vertice. Un punto che consente alla DB Rossoblù Luzzi di restare al comando con 27 punti, ma che riduce il vantaggio sulla prima inseguitrice.

A guadagnare terreno è infatti la Deliese, che supera 3-2 l’Isola Capo Rizzuto e sale a quota 26, portandosi a una sola lunghezza dalla prima della classe. Una vittoria tutt’altro che semplice per la formazione reggina, costretta a gestire un finale con il fiato sospeso dopo la rete degli ospiti che aveva riaperto la partita. Alla fine, però, i tre punti sono rimasti nelle mani della Deliese, che si presenta così alla prossima giornata con una pressione ancora maggiore sulla capolista. E proprio il prossimo turno potrebbe regalare un appuntamento di grande interesse. La DB Rossoblù Luzzi, con ogni probabilità, sarà impegnata allo stadio ”Marulla “di Cosenza contro la Pro Pellaro, attualmente terza forza del campionato. Una sfida che potrebbe diventare uno dei crocevia della corsa al vertice.

La Pro Pellaro, infatti, ha confermato di essere pienamente dentro la lotta per le prime posizioni grazie al successo per 3-2 ottenuto contro il Trebisacce. I reggini hanno dovuto rimontare una gara complicata, riuscendo a completare il ribaltamento e a conquistare tre punti che li portano a 24, a tre lunghezze dalla vetta. Alle spalle del terzetto di testa c’è la Palmese, protagonista di una prestazione autoritaria nello scontro diretto con il Soriano Fabrizia. I padroni di casa indirizzano subito la partita e chiudono sul 3-0, consolidando il quarto posto con 21 punti. Il Soriano resta invece a quota 17. Più distanti, ma ancora pienamente coinvolte nella corsa per le posizioni che contano, Gioiosa Jonica e Paolana condividono quota 16. Il Gioiosa, però, incassa una battuta d’arresto pesante sul campo della Virtus Rosarno, che si impone 2-1 e conquista una vittoria di grande valore. Per la formazione di casa è anche il primo stop inflitto al Gioiosa Jonica dall’avvento di Crucitti. Il risultato permette alla Virtus Rosarno di respirare e di avvicinare le squadre che la precedono. Nella parte bassa della graduatoria, infatti, continua a essere particolarmente delicata la situazione del Sersale, sconfitto in casa 2-0 da una Rossanese che trova tre punti pesantissimi e rilancia le proprie ambizioni.

Altra vittoria esterna di rilievo è quella del Brancaleone, capace di espugnare il campo del San Nicola Chiaravalle Soverato con il risultato di 1-0. Un successo che consente ai reggini di portarsi a 12 punti e di dare ossigeno alla propria classifica. Finisce invece 2-2 la sfida tra Morrone e ReggioRavagnese. Un pareggio che non cambia in maniera sostanziale la situazione delle due squadre, ma che rappresenta comunque un punto utile soprattutto per il morale della formazione reggina.