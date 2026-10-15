Un avvio stagionale spinoso e al di sotto delle aspettative per l'SC Soverato. La compagine neopromossa nel campionato di Eccellenza ha raccolto soltanto quattro punti nelle prime cinque giornate, un bottino un po' troppo magro considerando la qualità della rosa allestita e le ambizioni del club.

Per invertire la rotta ed evitare di accumulare ritardi preziosi, i vertici dirigenziali hanno scelto di non aspettare oltre e di dare una decisa scossa all'ambiente, partendo proprio dalla guida tecnica.

Esonerato Pisano, ufficiale l'arrivo di Dicuonzo

Chiusa ufficialmente l'esperienza con mister Marco Pisano, la società ha individuato il profilo ideale per la risalita in Stefano Dicuonzo. Il nuovo allenatore porta con sé un bagaglio di esperienze di rilievo, tra cui il ruolo di collaboratore tecnico al Perugia e quello di vice di Piero Braglia sulla panchina del Rimini.

A sigillare l'accordo è arrivata la nota ufficiale del club biancorosso: «La società è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Stefano Dicuonzo, in cui ripone grande fiducia ed è convinta che attraverso il lavoro quotidiano, lo spirito di sacrificio e l'unione del gruppo si possano gettare le basi per un cammino ricco di soddisfazioni. Al nuovo tecnico vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte della dirigenza e di tutta la famiglia di Sc Soverato».

Esordio di fuoco contro la Pro Pellaro

Non ci sarà tuttavia tempo per i convenevoli. Il calendario riserva a mister Dicuonzo un battesimo del fuoco particolarmente impegnativo: all'orizzonte c'è infatti la sfida casalinga contro la Pro Pellaro, formazione accreditata tra le principali candidate alle posizioni di vertice della classifica.

Un banco di prova subito probante, ma anche la prima vera occasione per vedere sul campo la reazione d'orgoglio e la nuova identità dell'SC Soverato.