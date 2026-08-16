L’esterno originario di Africo ha ricevuto l’abbraccio del Ceravolo prima della gara di Coppa Italia. Ora è pronto per la nuova avventura al Napoli

Un ultimo giro di campo, gli applausi del Ceravolo e poi le lacrime. Costantino Favasuli ha salutato così il Catanzaro, prima della sfida di Coppa Italia contro il Südtirol. Il giovane esterno originario di Africo, ormai prossimo al trasferimento al Napoli, ieri è entrato sul terreno di gioco prima del fischio d’inizio per salutare i tifosi e i suoi ormai ex compagni. Un momento emozionante, con Favasuli che non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alla curva giallorossa.

Dopo una stagione importante con la maglia del Catanzaro, per il classe 2004 si chiude dunque l'esperienza in Calabria. Ad attenderlo c'è il Napoli di Massimiliano Allegri, che ha chiuso l'operazione per il suo trasferimento. Le visite mediche sono previste per martedì 18 agosto a Villa Stuart, prima della firma sul contratto. L'operazione è da 7 milioni di euro complessivi, tra un milione per il prestito e sei milioni per l'obbligo di riscatto previsto nel 2027. Il cartellino è diviso tra Fiorentina e Catanzaro.

Prima della nuova avventura in azzurro, però, Favasuli ha voluto concedersi un ultimo momento da giocatore del Catanzaro. Un giro di campo per dire addio, le lacrime per salutare una piazza che lo ha accompagnato e gli applausi dei tifosi per chiudere un capitolo importante della sua giovane carriera.