Nella Sala Convegni del Comitato Regionale svelati i percorsi delle 39 iscritte per la stagione 2026/2027. Presenti le leggende Palanca e Banelli. Mirarchi e Della Torre: «Movimento in crescita e società straordinarie».

Il calcio a 5 calabrese accende i motori in vista della stagione 2026/2027. Nella cornice della Sala Convegni del Comitato Regionale si è svolta la presentazione ufficiale dei calendari dei campionati di Serie C1 e Serie C2. L'evento si è aperto con la proiezione di un video riassuntivo sui recenti successi delle Rappresentative regionali, prologo ai saluti del presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi, del responsabile regionale del Calcio a 5 Giuseppe Della Torre e del vicepresidente AIA Calabria Ferdinando Cantafio. A dare lustro alla manifestazione è stata la partecipazione di due icone del calcio nazionale come Massimo Palanca ed Adriano Banelli, intervenuti per sostenere la crescita dei giovani talenti del futsal nostrano.

Riconoscimenti e calendari

Nel corso della kermesse sono stati attribuiti i consueti premi ai protagonisti dell'ultima annata. Riconoscimenti per i tecnici vincitori dei campionati: Walter Pellegrino (Icierre Lamezia, Serie C1 e Under 19), Vincenzo Sacco (Pianette Futsal, Serie C2 girone A) e Marco Gangemi (PGS Aurora Gallico, Serie C2 girone B). Premiati anche i tre arbitri promossi alla CAN 5 — Giovanni Idone (Reggio Calabria), Laura Martire (Cosenza) e Pasquale Antonio Molinaro (Lamezia Terme) — e le società vincitrici del Premio Disciplina in Serie D: Bodrum Club (girone A), Costa del Lione (girone B) e Blue House FC (girone C).

Il momento centrale è stato il sorteggio dei calendari per le 39 formazioni ai nastri di partenza (14 in Serie C1 e 25 divise nei due gironi di C2). Il via ufficiale al campionato è fissato per sabato 26 settembre 2026, con la regular season che si chiuderà il 17 aprile 2027. Dopo la pausa per il Torneo delle Regioni (25 aprile – 2 maggio), la stagione si concluderà con le sfide decisive di play-off e play-out, in programma l'8 e il 15 maggio 2027.

Le parole di Mirarchi e La Torre

Soddisfazione e determinazione sono emerse chiaramente dalle parole dei vertici federali. «Il Calcio a 5 si conferma un’attività frizzante e in crescita qualitativa, sulla quale stiamo investendo diverse risorse organizzative per renderlo sempre più accattivante», ha sottolineato il presidente Saverio Mirarchi, richiamando l'attenzione sull'adozione del tempo effettivo, l'uso dei palasport e la visibilità nazionale dei club calabresi.

A fargli eco Giuseppe Della Torre, che ha tenuto a rimarcare lo sforzo e i risultati delle società affiliate: «Un ringraziamento particolare va alle nostre società che, nonostante la crisi economica, ci hanno permesso di completare l'organico con 14 squadre in C1 e 25 in C2. Grazie al loro lavoro, nel Torneo delle Regioni 2026 abbiamo portato quattro rappresentative su quattro alla seconda fase e conquistato il titolo di Campioni d’Italia per la terza volta con la selezione Under 19 guidata da mister Mendicino. L'augurio è che tutte le realtà possano raggiungere i propri obiettivi stagionali».