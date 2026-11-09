Soverato si prepara a diventare, per una sera, la capitale dello sport calabrese. Sarà la città ionica a ospitare il Gran Galà dello Sport 2026, la manifestazione organizzata dal Comitato regionale del Coni per celebrare gli atleti che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali. L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre, alle ore 19, al Teatro Comunale, con la partecipazione, in qualità di special guest, dell’ex calciatore Massimo Mauro.

L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, e del sindaco di Soverato, Vacca. Una manifestazione che vuole valorizzare i successi sportivi regionali, ma anche richiamare l’attenzione sul ruolo educativo e sociale dello sport.

Circa cento campioni calabresi protagonisti

Dopo l’edizione dello scorso anno, ospitata nel Cosentino, il Gran Galà approda sulla costa ionica catanzarese. Saranno sessanta i campioni italiani calabresi che hanno conquistato una medaglia d’oro nel 2026, ai quali si aggiungeranno circa trenta atleti saliti sul podio nei campionati mondiali ed europei.

«Abbiamo concordato di far svolgere questa bellissima manifestazione a Soverato», ha spiegato Scopelliti, ringraziando l’amministrazione comunale e la delegazione provinciale del Coni per la collaborazione.

Numeri che raccontano una Calabria capace di eccellere in numerose discipline, anche lontano dai riflettori. Ed è proprio la scarsa visibilità di molti campioni uno degli aspetti sui quali il presidente regionale ha insistito.

«Avremo un centinaio di atleti calabresi, per la maggior parte sconosciuti, e questa purtroppo è la nota dolente», ha sottolineato Scopelliti. «Noi cerchiamo di metterli in evidenza e di dare risalto ai sacrifici che fanno, ai sacrifici dei loro genitori, delle società, dei dirigenti e degli istruttori».

Massimo Mauro ospite speciale

Ad arricchire la serata sarà la presenza di Massimo Mauro, ex calciatore di Catanzaro, Udinese, Juventus e Napoli, successivamente diventato un volto conosciuto dell’approfondimento calcistico televisivo.

Un ospite particolarmente significativo per il pubblico calabrese, considerato il suo legame con il Catanzaro, società nella quale ha iniziato la carriera professionistica prima di affermarsi nel panorama nazionale. La sua partecipazione contribuirà a dare ulteriore prestigio a una manifestazione dedicata alle eccellenze sportive della regione.

Scopelliti: «Lo sport è fondamentale per i giovani»

Il Gran Galà sarà anche un’occasione per ribadire l’importanza dello sport nella formazione delle nuove generazioni. Un concetto sintetizzato nel messaggio scelto per accompagnare la manifestazione: «Ogni campo da gioco è uno specchio del mondo, ogni gara una metafora della vita».

«Per noi sportivi lo sport è motivo di vita ed è importante anche nella crescita, soprattutto delle giovani generazioni», ha dichiarato Scopelliti, richiamando i valori del rispetto delle regole, dell’avversario e delle decisioni arbitrali.

Da qui un invito diretto alle famiglie: «Invitiamo i genitori a prendere i loro bambini per mano e portarli nelle strutture sportive, perché è fondamentale per la crescita».

Il sindaco Vacca: «Soverato vuole essere città dello sport»

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Vacca, che ha interpretato la scelta del Coni come un riconoscimento degli investimenti compiuti dall’amministrazione comunale.

«La città è orgogliosa di accogliere il Gran Galà dello Sport. Soverato sta investendo tanto in questo settore e penso che sia anche un segno di riconoscenza verso gli atleti che, con tanti sacrifici, hanno portato in alto il nome della Calabria».

Il primo cittadino ha richiamato anche il potenziamento delle infrastrutture sportive e la collaborazione costante con il Coni, sottolineando la volontà di rafforzare la vocazione della città.

«Lo sport, oltre a essere legato al benessere fisico, è anche un momento di aggregazione sociale e di condivisione», ha aggiunto Vacca, auspicando che sempre più giovani possano avvicinarsi alla pratica sportiva.

Il 14 novembre Soverato celebrerà dunque una Calabria che vince, ma soprattutto il lavoro quotidiano di atleti, famiglie, allenatori e società. Una serata per riconoscere il valore delle medaglie e ricordare che dietro ogni successo ci sono impegno, sacrificio e passione.