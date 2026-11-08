Antonello Cerminara aveva 84 anni. Dopo l’incidente era stato recuperato dai Vigili del fuoco e poi trasportato in ospedale in eliambulanza, ma le ferite riportate gli sono state fatali

Era precipitato due giorni fa in un burrone, di circa sei metri, mentre era alla guida di un bobcat venendo ricoverato dopo l'intervento dei Vigili del fuoco, ma non ce l'ha fatta ed è deceduto nella giornata di ieri. Antonio Cerminara, 84 anni, imprenditore edile, stava effettuando lavori di pulizia in un terreno privato quando è avvenuto l'incidente che ne ha causato il decesso dovuto alle gravi ferite riportate.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che avevano raggiunto e recuperato l'uomo con la collaborazione del personale sanitario del 118. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche l'elisoccorso e i carabinieri. I militari hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.