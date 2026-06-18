La lunga attesa sembra ormai agli sgoccioli. Il Catanzaro è pronto a sciogliere il nodo allenatore e il nome che nelle ultime ore ha guadagnato decisamente terreno è quello di Marco Turati. Dopo giorni di confronti e approfondimenti, il club giallorosso avrebbe individuato nell'ex tecnico del Siracusa il profilo su cui costruire il nuovo corso dopo la separazione con Alberto Aquilani. La società, guidata dal presidente Floriano Noto e dal direttore sportivo Ciro Polito, è impegnata da settimane nella ricerca di una figura capace di garantire continuità al progetto tecnico che negli ultimi anni ha consentito al Catanzaro di consolidarsi tra le realtà più interessanti della Serie B, fino alla finale per la massima serie contro il Monza. In questo contesto, la candidatura di Turati avrebbe progressivamente superato la concorrenza, compresa quella di profili che fino a pochi giorni fa sembravano in vantaggio.

Quarantaquattro anni, lombardo, Turati rappresenta una delle figure emergenti del panorama tecnico italiano. Dopo una lunga carriera da difensore tra Serie B e Serie C, ha intrapreso il percorso in panchina al fianco di Vincenzo Italiano, vivendo da collaboratore le esperienze di Spezia e Fiorentina e maturando competenze in contesti di alto livello.

La svolta è arrivata con il passaggio al Siracusa, dove ha avuto l'opportunità di guidare una squadra da primo allenatore. L'esperienza in Sicilia gli ha consentito di mettersi in mostra per organizzazione tattica, gestione del gruppo e qualità del gioco espresso, elementi che non sono passati inosservati agli osservatori del Catanzaro. A convincere la dirigenza giallorossa sarebbe stata soprattutto la visione calcistica dell'allenatore, orientata a un calcio propositivo, dinamico e basato sulla costruzione dell'azione, caratteristiche considerate in linea con l'identità che il club intende preservare anche nella prossima stagione.

Mentre la pista che portava a Guido Pagliuca sembra essersi raffreddata, Turati è diventato il candidato più accreditato per raccogliere l'eredità di Aquilani. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che il Catanzaro abbia ormai imboccato la strada definitiva. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, tuttavia il club di Noto appare vicino a chiudere una delle decisioni più importanti della propria estate. Dalla scelta dell’allenatore dipenderà gran parte della programmazione futura, con il mercato pronto a entrare nel vivo subito dopo la definizione della nuova guida tecnica.