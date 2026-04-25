Il difensore giallorosso segna il gol della svolta e si prende la scena: «Arrivare a gennaio non è facile, ma qui ho trovato il mio calcio e una squadra fantastica»

C’è anche la firma di Felipe Jack nel successo del Catanzaro contro lo Spezia. Il giovane difensore, arrivato a gennaio, ha trovato il suo momento segnando una rete pesantissima che ha indirizzato la gara, confermando crescita e maturità all’interno di un gruppo già rodato.

A fine partita, il difensore giallorosso racconta le emozioni di una serata speciale: «Sono veramente felice. Arrivare a gennaio non è facile, ma non ho mai abbassato la testa. Ho continuato a lavorare forte, aspettando il mio momento e cercando di farmi trovare pronto».

Dopo un primo tempo più complicato, il Catanzaro ha cambiato marcia nella ripresa, trovando proprio con Felipe Jack la chiave per sbloccare definitivamente la gara: «Nel primo tempo abbiamo avuto tanto possesso palla, ma ci mancava qualcosa negli ultimi metri, qualche dribbling e qualche tiro in più».

Poi la svolta: «Nel secondo tempo siamo rientrati con più voglia di incidere e chiudere la partita. Il mio gol ha aperto la gara e da lì siamo riusciti a risolverla».

Entrare a stagione in corso in una squadra già strutturata non è mai semplice, soprattutto in un contesto come quello del Catanzaro, dove identità e meccanismi sono ben definiti. Felipe Jack lo sa bene: «Arrivare a gennaio è difficile, perché la squadra lavora insieme da mesi e ha già i suoi equilibri».

Ma l’impatto è stato facilitato da un sistema di gioco affine alle sue caratteristiche: «Vengo da una realtà completamente diversa, ma qui ho trovato il mio calcio. È il modo di giocare che mi piace: possesso palla, costruzione, gioco dentro».

Oltre agli aspetti tattici, è stato il gruppo a fare la differenza nel percorso di inserimento del difensore: «Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi, ma i miei compagni mi hanno accolto molto bene. Adesso mi sento completamente dentro il gruppo».