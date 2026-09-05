Le Aquile fanno una buona partita e colpiscono una traversa con Alesi, ma vengono punite nel finale dalle reti di Burnete e Mixtur. La squadra di Gorgone resta ferma a zero punti

Il Catanzaro cade nel finale al Druso e incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato. Il Südtirol si impone 2-0 grazie ai gol di Burnete e Mixtur, arrivati all’86’ e all’89’, al termine di una gara equilibrata nella quale i giallorossi avevano provato a fare qualcosa in più. L’occasione più importante capita al 65’, quando Alesi colpisce in pieno la traversa con un destro a giro dal limite. Nel finale Iemmello manda largo da buona posizione, poi il crollo: Burnete approfitta di un errore difensivo e batte Pigliacelli, mentre Mixtur chiude i conti in contropiede. Per la squadra di Gorgone ancora zero punti dopo tre giornate.

Primo tempo

1’- Il Catanzaro batte il primo pallone.

5’ – Buona occasione per il Catanzaro. Koffi riceve in area da Dorval e con un tocco elegante si porta avanti il pallone, ma da posizione defilata sulla destra colpisce la rete esterna.

12’ – Vasic ci prova rasoterra per il Sudtirol dalla distanza, ma la sfera esce molto larga.

25’ – Cooling break. Partita molto tattica con nessuna delle due squadre che riesce a imporsi.

35’ – Azione pericolosa del Catanzaro che arriva alla conclusione dal limite di Petriccione che però, dopo una serie di rimpalli, finisce sul fondo: corner.

42’ – È il Catanzaro ad avere il pallino del gioco in mano e, a seguito di un’azione lunga, arriva alla conclusione da dentro l’area di Dorval, ma un difensore biancorosso respinge.

45’ – Vasco Lopez fa tutto bene nella metà campo del Catanzaro, recuperando palla per il Sudtirol e arrivando alla conclusione dal limite che però Pigliacelli controlla.

45’ + 1 – Rispoli estrae dal cilindro un tiro che impegna Pigliacelli, il portiere è costretto a deviare in corner.

45’ + 2 – Si chiude sullo 0 a 0 il primo tempo di Sudtirol-Catanzaro.



Secondo tempo

46’ – Inizio secondo tempo. Batte il Sudtirol

46’ – Mosti ci prova subito per gli ospiti, anticipa il difensore avversario e conclude da due passi ma, lo stesso avversario, lo intercetta e devia in corner.

60’ – Il Catanzaro fa qualcosina in più rispetto ai padroni di casa ma non riesce ad affondare il colpo. Il punteggio resta sullo 0-0.

65’ – Catanzaro vicinissimo al gol. Dopo un’azione lunga e ben gestita, Alesi, nei pressi del limite dell’area di rigore, conclude a giro col destro e colpisce in pieno la traversa.

70’ – Cooling break. Si resta sullo 0 a 0 tra Sudtirol e Catanzaro.

81’ – Buono lo spunto di Rispoli per i padroni di casa, entra in area e prova a concludere da posizione defilata, ma la sfera rimpalla sulla gamba del difensore giallorosso Ruggero.

85’ – Buona azione dei giallorossi conclusa male da iemmello che colpisce largo in area di rigore.

86’ – Ma il Sudtirol colpisce. Burnete approfitta di una dormita della difesa giallorossa, entra in area, si aggiusta il pallone sul sinistro e trafigge Pigliacelli. Sudtirol 1, Catanzaro 0.

89’ – Mixtur chiude il match per i padroni di casa. Catanzaro sbilanciato in avanti, ne approfitta la formazione biancorossa in contropiede con l’attaccante che fa tutto bene e da dentro l’area colpisce in maniera precisa piazzando la sfera dove Pigliacelli non può arrivare.

90’+ 5 – nei minuti di recupero non succede praticamente nulla e Sudtirol-Catanzaro termina 2-0.

Il tabellino

SÜDTIROL-CATANZARO Stadio “Marco Druso” di Bolzano

SÜDTIROL: 22 Plizzari; 3 Veroli, 4 Stivanello, 5 Tronchin, 10 Rispoli, 11 Lopes (60’ Burnete), 14 Vasic (60’ Zeroli), 20 Birkir Bjarkason (Davi 77’), 55 Giorgini, 79 Molina, 90 Okoro (Mixtur 77’). A disposizione: 12 Vajdunec, 9 Burnete, 17 Anghileri, 18 Zeroli, 19 Pellini, 21 Tait, 23 Davi, 24 Davi, 25 Mixtur, 39 Iuliano, 46 Brik, 80 Schrott. Allenatore: Davide Possanzini.

CATANZARO: 22 Pigliacelli; 4 Antonini (58’ Candela), 9 Iemmello (C), 10 Petriccione (VC) (Garnica 83’), 14 Giovane (Tchaouna 82), 19 Koffi, 24 Ruggero, 26 Verrengia (Imperiale 71’), 30 Alesi, 93 Dorval (Pecorino 71’), 98 Mosti. A disposizione: 1 Marietta, 3 Imperiale, 6 Postiglione, 7 Buso, 18 Garnica, 21 Cassa, 27 Candela, 28 Tchaouna, 29 Di Francesco, 31 Pecorino, 80 Reali, 91 Arditi. Allenatore: Giorgio Gorgone.

ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni.

ASSISTENTI: Marco Ricci ed Eugenio Scarpa.

QUARTO UOMO: Claudio Giuseppe Allegretta. VAR: Matteo Gariglio. AVAR: Ivano Pezzuto.

Ammoniti: Petriccione (C).