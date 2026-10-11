Il gol delle Aquile arriva al termine di un match in cui gli ospiti hanno dominato. La panchina per Gorgone è sempre più a rischio

Doveva essere la partita della svolta per il Catanzaro, ma non è stato così e il risultato è di quelli che fanno male. Il Mantova fa tre gol al Ceravolo contro una squadra giallorossa bruttissima e vola nel campionato di Serie B. Tomasevic e Ruocco nel primo tempo, poi Bragantini a inizio ripresa, nei minuti di recupero il gol della bandiera di Antonini: questa la sintesi spicciola della partita (1-3 finale) che però meriterebbe una riflessione molto più ampia. E a riflettere dovrà essere soprattutto la società del Catanzaro perché, dopo 6 giornate con Gorgone in panchina, i punti sono solo 3 e i fischi del Ceravolo sono assordanti.

Primo tempo

1’ – Il Mantova tocca il primo pallone della sfida del Ceravolo.

9’ – Il primo tiro in porta del match é favorevole al Mantova. Kouda ci prova da fuori ma il tiro rasoterra é debole e Pigliacelli blocca.

15’ – La partita prosegue a ritmi bassissimi. Non si contano azioni pericolose e il risultato resta sullo 0-0.

19’ – Il Catanzaro esce indenne da una situazione pericolosa. Ignacchiti, per il Mantova, non trova il tapin vincente su un cross proveniente dalla destra e spara alto.

25’ - Ruggero, per i padroni di casa, fa tutto bene sulla destra, entra in area e serv Mosti che conclude a botta sicura, ma la sfera sbatte sul corpo di Iemmello e finisce sul fondo.

26’ – Iemmello prova la il tiro dal limite dell'area, la conclusione è buona ma la sfera finisce di poco alta.

30’ – Doccia fredda per il Catanzaro. Sugli sviluppi di un corner la difesa giallorossa si dimentica di Tomasevic che colpisce indisturbato di piatto beffando Pigliacelli.

34’ – Catanzaro in bambola. Fuoco colpisce da dentro l'area e con la complicità della deviazione Antonini gonfia la rete. Catanzaro 0, Mantova 2.

45’ – Nei due minuti di recupero concessi dall'arbitro è sempre il Mantova ad avere il pallino del gioco in mano. Il primo tempo termina 2 a 0 per gli ospiti con la squadra di Gorgone che esce tra i fischi del Ceravolo.

Secondo tempo

46’ - Il Catanzaro tocca il primo pallone nella ripresa.

55’ – Il Mantova non molla il colpo e va di nuovo in rete. Dorval perde palla per i giallorossi e gli ospiti ne approfittano con Bragantini che servito in profondità si fa quasi tutta la metà campo, entra in area, supera Pigliacelli e sigla il 3-0.

67’ – Piccoli sprazzi di gioco giallorosso. Di Francesco e Imperiale combinano bene sulla sinistra, con il terzino che entra in area palla al piede e da posizione defilata conclude ma la palla sbatte sull'esterno della rete.

75’ – Il Mantova, giustamente, attende la squadra calabrese provando a sfruttare le ripartenze. Mentre il Catanzaro è privo di idee, Pecorino ci prova da fuori ma il tiro è centrale e Bardi respinge facilmente. Catanzaro 0, Mantova 3.

80’ – Ci prova anche Arditi da fuori per il Catanzaro, Il tiro in questo caso è angolato però Bardi interviene con la punta delle dita e devia in corner.

90’ – Arriva il gol del Catanzaro che però non serve a nulla, la rete la gonfia Antonini dopo un'azione gestita bene sugli sviluppi di un corner. Catanzaro 1, Matova 3.

90+3 – Catanzaro-Mantova 1-3.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Frosinini, Petriccione, Mosti, Dorval; Pafundi, Alesi; Iemmello. Allenatore: Giorgio Gorgone.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ilie; Ruocco. Allenatore: Francesco Modesto.