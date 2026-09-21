La quarta giornata del girone I di Serie D ha regalato un derby calabrese a senso unico. Troppa Reggina per la Vigor Lamezia, arresasi di fronte alla principale candidata alla vittoria finale del campionato. Una gara indirizzata già nel primo tempo, chiuso con un netissimo triplo svantaggio firmato dalla rete di Tedesco e dalla doppietta di Ambochelet, che ha lasciato ben poco margine di manovra ai biancoverdi.

L’analis di Vargas

Nel post-partita, mister Vargas non ha cercato alibi, concentrandosi con grande schiettezza sugli errori commessi dai suoi e sulla lettura tattica della gara: «Abbiamo sbagliato in tutti e tre i gol. Innanzitutto non dovevamo giocare sui nostri centrocampisti, perché loro erano molto aggressivi e siamo usciti male in tutte e tre le loro reti. Nel secondo tempo dovevamo rischiare e ho fatto qualche cambio per inserire gente fresca e con più gamba, visto che sul piano fisico loro erano superiori. Ci è mancata la lucidità in tre o quattro occasioni chiave».

L’errore chiave

Il tecnico della Vigor ha poi ribadito quello che è stato il vero e proprio fattore determinante per l'esito del match, ossia l'incapacità di bypassare la pressione avversaria in mezzo al campo: «Non dovevamo dare palla ai nostri centrocampisti: la Reggina creava tanta densità centralmente e ha mostrato tutta la sua forza. La mia idea era di cercare più giocate in diagonale per allungare la loro linea difensiva, ma siamo stati ingenui. Contro giocatori di questa esperienza e qualità, abbiamo pagato il prezzo a caro prezzo».