Tifosi, curiosi e appassionati affollano il Parco della Biodiversità Mediterranea, cuore della partenza della quarta tappa. Tra animazione e appuntamenti ufficiali cresce l’attesa per il via verso la città bruzia

La Calabria si colora di rosa. È il giorno del ritorno del Giro d’Italia sulle strade della regione, con la quarta tappa della corsa che oggi, alle 13.40, scatterà dal Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro per raggiungere Cosenza dopo 130 chilometri, primo appuntamento italiano dell’edizione 2026 dopo le frazioni disputate in Bulgaria.

Alle 11 il capoluogo è già nel pieno della festa, con il “Tappo Giro”, il villaggio ufficiale della partenza, animato da musica, giochi, iniziative per il pubblico e presentazioni dedicate alla corsa. Alle 11.10 è in programma la presentazione delle quattro maglie ufficiali, mentre dalle 12.15 si aprirà il foglio firma delle squadre prima dell’incolonnamento dei corridori.

Catanzaro si presenta al mondo mostrando alcuni dei suoi luoghi simbolo: dal Parco della Biodiversità, grande polmone verde urbano che unisce natura, arte contemporanea e ricerca scientifica con il suo Parco internazionale della scultura, al Parco archeologico di Scolacium, testimonianza della Magna Grecia e dell’epoca romana immersa tra gli ulivi. Tra i luoghi identitari anche il Complesso monumentale del San Giovanni e il MARCA.

Lasciato il capoluogo, la corsa punterà verso il Tirreno raggiungendo Gizzeria Lido, per poi risalire la costa passando dalle località balneari fino ad Amantea, borgo medievale affacciato sul mare. Da San Lucido la svolta verso l’entroterra con l’ascesa al Passo Crocetta (979 metri), unica vera difficoltà altimetrica della giornata, prima del lungo tratto finale verso il traguardo di Cosenza.