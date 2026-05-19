Non c’è spazio per la tattica in situazioni del genere: solo con il cuore il Palermo può provare a ribaltare il pesante 3-0 incassato all’andata contro il Catanzaro e conquistare la finale playoff. È questa la riflessione principale di Filippo Inzaghi alla vigilia della semifinale di ritorno al Barbera, con il tecnico rosanero che chiede ai suoi una prova d’orgoglio per tentare un’impresa mai riuscita in Serie B.

In conferenza stampa al Palermo Cfa, l’allenatore ha suonato la carica: «Mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato: quella dell’andata è stata una partita storta, per una volta siamo tornati a otto mesi fa. Dobbiamo tornare a combattere e fare quello che abbiamo sempre fatto: ci piacerebbe compiere questa impresa per la nostra gente. In casa abbiamo fatto due 5-0 e due 3-0, il nostro stadio è qualcosa di magico e sono sicuro che farà la differenza. Speriamo basti buttare il cuore oltre l’ostacolo, ma sono convinto che la squadra possa farcela. C’è poco da concentrarsi sull’aspetto tecnico-tattico, bisognerà giocare solo con il cuore».

Inzaghi ha poi analizzato le recenti difficoltà difensive del Palermo: «È vero che ultimamente abbiamo preso qualche gol di troppo, ma partite come quella di Venezia erano particolari. Siamo stati una delle difese migliori del campionato e dobbiamo ricordarcelo. La partita di Catanzaro ha oscurato tutto il buono che avevamo fatto, ora tocca a noi sistemare le cose».

Il tecnico riconosce i meriti del Catanzaro, ma rilancia confidando nell’effetto Barbera: «Loro sono stati bravi a creare un certo tipo di ambiente all’andata, ma qui troveranno pane per i loro denti. Con Iemmello non ho parlato, è mio amico, ma al 90’ sarà tutto finito. Non dobbiamo pensare a ciò che è successo, ma a quello che possiamo regalarci. Il calcio ti dà subito la possibilità di rifarti».

Infine, aggiornamenti sugli infortunati e sulle possibili scelte tattiche: «Le Douaron è completamente recuperato, mentre Bani ha fatto un buon allenamento. Sarà decisiva la rifinitura. Una sola partita non può farci cambiare tutto, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di segnare subito. Serve entusiasmo, ma anche lucidità. A prescindere dal modulo, quello che conterà sarà il nostro cuore».