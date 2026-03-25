È tutto pronto per i Criteria di Riccione, in programma da domani, giovedì 26 marzo, a giovedì 2 aprile nel prestigioso Stadio del Nuoto. Sarà una settimana intensissima, ricca di gare ed emozioni che animeranno uno degli eventi più rilevanti del calendario organizzato dalla FIN.

I Criteria sono diventati ormai un appuntamento fisso per la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, quest’anno protagonista come Kairos Nuoto Lamezia (e non più come Arvalia), rappresentata nella kermesse di caratura nazionale da ben 5 atleti.

La prima a scendere in vasca sarà la bravissima Giulia Ragozzino, reduce dall’esperienza al campionato italiano Esordienti dello scorso anno, durante il quale ha già dimostrato di avere carattere e grinta. L’atleta sarà impegnata nelle gare dei 50, 100 e 200 farfalla, oltre che nei 50, 100 e 200 dorso. Dopo aver conquistato ben due bronzi ai Criteria 2025, anche Daniel Lico è riuscito a qualificarsi ai Campionati Nazionali Giovanili, dove sarà protagonista di ben 5 gare: 50, 100 e 200 stile libero, oltre che 50 e 100 farfalla.

Immancabile il talentuosissimo Gianluca Pittelli, che dopo aver fatto incetta di medaglie negli scorsi anni, punta ad arricchire ulteriormente il proprio palmarès in occasione dei Criteria 2026. Dopo aver siglato il secondo tempo di sempre e conquistato l’oro nei 50 rana nell’edizione 2025 dei Campionati Nazionali Giovanili, il nostro ranista è sempre più determinato e pronto a scendere in vasca, con la consueta concentrazione e caparbietà, per affrontare le gare dei 50, 100 e 200 rana.

Grande ritorno ai Criteria di Riccione per Gabriele Mascaro: ormai veterano della kermesse, dopo aver vissuto lo scorso anno anche una bellissima esperienza agli Assoluti, torna più combattivo che mai, pronto a rimettersi in gioco e a sfidare gli altri atleti nei 200 stile libero e nei 100 e 200 dorso. Non una, non due, ma addirittura tre sono le gare in cui si è qualificato il nostro Gioele Perri, alla sua prima esperienza ai Criteria: il promettente atleta è pronto a mettersi in gioco nei 100 farfalla, nei 200 e nei 400 misti, con la grinta e la determinazione che lo contraddistinguono.

«Siamo alla vigilia di un nuovo viaggio e l’energia è quella giusta – ha commentato mister Francesco Strangis a poche ore dalla partenza dei ragazzi – i Criteria non sono solo una gara, ma rappresentano l’appuntamento più atteso della stagione invernale per chi vuole diventare grande tra impegno, sacrificio e voglia di mettersi alla prova. Arriviamo ai Campionati Nazionali Giovanili dopo mesi di lavoro silenzioso, fatto di allenamenti, errori, crescita e determinazione. Indipendentemente dal risultato, l’obiettivo è dare il massimo. E così sarà, ne siamo certi! Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri ragazzi!»