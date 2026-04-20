Si è svolto domenica 19 aprile 2026, presso il Palazzetto dello Sport di Cicala, il II° Torneo Primavera di Karate Tradizionale, promosso dalla Federazione A.I.K.T. (Accademia Italiana Karate Tradizionale) e organizzato dall’ASD Ishin Denshin Karate-Do, guidata dal Maestro Pierdomenico De Santis, con il patrocinio del Comune di Cicala. Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti istituzionali, a testimonianza dell’importanza dell’evento per il territorio: il Sindaco del Comune di Cicala, Alessandro Falvo, e il Consigliere del Comune di San Pietro Apostolo, Giuseppe Sirianni.



La giornata si è aperta con un intenso momento formativo: circa un’ora di allenamento tecnico condotto dal Maestro Francesco Cacciatore, VI Dan di Bologna e responsabile tecnico AIKT per la Calabria. Durante la sessione, il Maestro ha avuto modo di constatare e sottolineare la significativa crescita tecnica degli atleti calabresi, segno evidente del lavoro serio e costante portato avanti dalle associazioni sportive sul territorio.

Alla competizione hanno partecipato circa 100 atleti provenienti da tutta la Calabria, in rappresentanza delle seguenti società:

- ASD Exedra di Soverato, presieduta da Federica Punzi e guidata dal Maestro Vito Doria;

- ASD Ishin Denshin Karate-Do di San Pietro Apostolo (CZ), guidata dal Maestro Pierdomenico De Santis;

- Ten Chi Jin Karate-Do di Gioiosa Ionica, dell’istruttore Silvano Tavernese.

Gli atleti si sono confrontati nelle discipline del kata e del kihon, dimostrando preparazione,

disciplina e spirito sportivo. I risultati ottenuti testimoniano l’alto livello raggiunto e il continuo

miglioramento tecnico.



Questi i piazzamenti:

1° posto

Mancuso Rebecca – Prota Francesco – Sirianni Chiarella Lorenzo – Talarico Samuele – Fabiano Isabella – Rizzuto Giuseppe – Macrì Moon – Cuciureanu Lucas – Sirianni Edoardo – De Masi Gaia – Ciambrone

Francesca – Tavernese Andrea – Cimino Cesare – Scalzo Maria Federica – Gentile Giulia – Cimino Cesare – Popa Nicholas – Gentile Giulia – Cittadino Daniel – Femia Cristiana.



2° posto

Amelio Rachele – Bilotta Riccardo – Piccoli Pasquale – Sirianni Mary Ellen – Vizza Antonio – Mancuso Luigi – Sirianni Marianna – De Masi Giovanni – Riccelli Melania – Velino Febe – De Masi Giulia – Ciambrone Manuel – Nicosia Rocco – Mascaro Samuele – Mancuso Anna – Maggio Gabriele – Sacco Damiano – Murruni Serena.



3° posto

Bruni Federico – Falvo Manuel – Mazza Antonio – Mancuso Gabriel – Bruni Francesco – Colosimo Emanuele – Scalise Matteo – Amelio Giuseppe – Talarico Maria Francesca – Amelio Desiree – Rotella Nicole – Enache Alessia – Mancuso Francesco – Lo Faro Lorenzo – Barbiero Matteo.



Il torneo ha rappresentato non solo un momento agonistico, ma soprattutto un’importante occasione di crescita personale e collettiva per tutti i partecipanti. Il karate tradizionale si conferma infatti una disciplina capace di trasmettere valori fondamentali come rispetto, autocontrollo, impegno e disciplina. Eventi come questo evidenziano la crescita esponenziale del movimento del karate in Calabria, frutto del lavoro quotidiano delle palestre e degli istruttori, che operano con passione nelle comunità locali, in particolare nei centri dell’entroterra. Un impegno che va ben oltre l’aspetto sportivo, contribuendo in modo concreto alla formazione dei più giovani e favorendo momenti di socializzazione sana e inclusiva.



Il II° Torneo Primavera si conferma dunque un appuntamento di grande valore sportivo ed educativo, capace di unire territori, famiglie e nuove generazioni sotto il segno dello sport e dei suoi principi più autentici.