Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 la Calabria diventerà il cuore pulsante del mondo Inter Club con il Raduno Regionale Inter Club Calabria 2026, che si svolgerà presso il Villaggio Santandrea di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, nel Catanzarese, l’evento che riunirà soci, presidenti e tifosi provenienti da tutta la regione per celebrare insieme una stagione storica per i colori nerazzurri.

Dopo settimane vissute intensamente tra festeggiamenti, cori e celebrazioni per il 21° Scudetto dell’Inter e la conquista della 10ª Coppa Italia, il Coordinamento Regionale Inter Club Calabria si prepara a vivere il proprio momento più atteso: una grande festa dedicata alla famiglia Inter Club. “Abbiamo festeggiato l’Inter ovunque, adesso è il momento di festeggiare noi”, è il messaggio che accompagna il lancio ufficiale dell’evento, nato per valorizzare il senso di appartenenza, le amicizie e la passione che uniscono da anni centinaia di tifosi nerazzurri calabresi. Il Raduno Regionale rappresenta ormai una tradizione consolidata del Coordinamento Inter Club Calabria e, anno dopo anno, attraversa l’intero territorio regionale alternando province, località e strutture affacciate sul mare.

Una scelta simbolica e identitaria, pensata per coinvolgere tutta la Calabria e colorare ogni angolo della regione di nerazzurro, trasformando il Raduno in un grande abbraccio itinerante dedicato alla passione interista. Il Raduno Regionale 2026 rappresenterà infatti molto più di una semplice manifestazione sportiva: sarà un’esperienza condivisa fatta di incontri, emozioni, intrattenimento e momenti celebrativi all’insegna dei valori del mondo Inter Club. A rendere ancora più speciale il weekend sarà la presenza di una vera leggenda nerazzurra: Hernanes, il “Profeta”, campione amato dal popolo interista per il suo talento, la sua classe e le sue indimenticabili giocate con la maglia dell’Inter. Accanto a lui saranno presenti anche un rappresentante della società Inter ed un rappresentante del CCIC Milano (Centro Coordinamento Inter Club), a testimonianza del forte legame tra il territorio calabrese e il mondo Inter Club.

Il programma vedrà inoltre la partecipazione di giornalisti, ospiti e protagonisti del panorama nerazzurro, con ulteriori sorprese che saranno annunciate nei prossimi giorni e che contribuiranno a rendere ancora più esclusivo il Raduno Regionale 2026. La presenza di figure istituzionali, ospiti speciali e rappresentanti ufficiali conferma l’importanza raggiunta negli anni dal Coordinamento Inter Club Calabria, sempre più punto di riferimento per il tifo organizzato nerazzurro nel Sud Italia. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: per due giorni la Calabria si vestirà di nerazzurro per celebrare una passione che va oltre il calcio, trasformandosi in identità, amicizia e condivisione. Il Coordinamento Regionale Inter Club Calabria invita tutti i soci e gli Inter Club del territorio a partecipare attivamente all’evento e a contattare il proprio club di riferimento per informazioni e prenotazioni.