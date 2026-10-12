Poco più di un anno fa la società ha scelto di intraprendere un nuovo percorso, rinnovando il proprio nome e la propria identità, ma mantenendo intatti quei valori e quella passione che, nel tempo, le hanno consentito di raggiungere risultati sempre più prestigiosi

Un anno di Kairos Nuoto Lamezia , dodici mesi di gare, successi, emozioni, sacrifici e soddisfazioni. Ma soprattutto di persone, di passione e di quella voglia di migliorarsi che, da sempre, rappresenta il motore di una realtà sportiva ormai punto di riferimento per il territorio.

La Kairos Nuoto Lamezia si prepara a festeggiare il suo primo anniversario con un evento in programma per mercoledì 14 ottobre, alle ore 17:30, presso la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

Poco più di un anno fa la società ha scelto di intraprendere un nuovo percorso, rinnovando il proprio nome e la propria identità, ma mantenendo intatti quei valori e quella passione che, nel tempo, le hanno consentito di raggiungere risultati sempre più prestigiosi.

Un primo anno particolarmente intenso, durante il quale non sono mancate le soddisfazioni. Dai successi nelle gare regionali alle medaglie conquistate ai Deaflympics di Tokyo e poi ai Criteria Nazionali Giovanili, passando per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti e agli altri importanti appuntamenti del panorama natatorio nazionale. Traguardi che raccontano il lavoro quotidiano di atleti, allenatori e dirigenti, ma anche la determinazione di una società che continua a investire nella crescita dei propri ragazzi.

E se i risultati agonistici rappresentano certamente uno dei motivi di maggiore orgoglio, il progetto Kairos va ben oltre le medaglie ei cronometri.

La piscina comunale “Salvatore Giudice” continua infatti ad essere un luogo di sport, formazione e aggregazione, capace di accogliere ogni giorno bambini, ragazzi e adulti attraverso la scuola di nuoto, la pallanuoto, le attività di fitness acquatico e il nuoto libero. Una realtà che guarda con attenzione anche all'inclusione, al benessere e alla promozione di uno stile di vita sano.