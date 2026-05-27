Venerdì alle 20 il ritorno della finale playoff di Serie B: brianzoli avanti 2-0 dopo l’andata
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Sarà l’internazionale Davide Massa a dirigere Monza-Catanzaro, ritorno della finale playoff di Serie B in programma venerdì sera alle 20 all’U-Power Stadium. Una sfida decisiva per l’ultimo posto disponibile in Serie A, con i brianzoli che partono dal prezioso 2-0 conquistato nella gara d’andata disputata al “Ceravolo”.
L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la designazione affidando il match al fischietto della sezione di Imperia, arbitro di esperienza internazionale e habitué delle gare di alto profilo. Ad assisterlo ci saranno Meli e Peretti, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Mucera. In sala Var opereranno invece Di Paolo e Pezzuto.Us Catanzaro, il sogno oltre il tifo e una montagna da scalare: a Monza con la testa dura della Calabria
Per il Catanzaro servirà un’autentica impresa per ribaltare il doppio svantaggio maturato in Calabria, mentre il Monza potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e su due risultati utili per centrare il ritorno nella massima serie. La tensione sarà inevitabilmente altissima e anche per questo motivo la scelta di Massa rappresenta una garanzia di esperienza e affidabilità per una partita che vale un’intera stagione.