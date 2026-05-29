Sciarpe al vento, cori e chilometri percorsi pur di esserci: la comunità giallorossa si stringe attorno alla squadra nella notte più importante dell’anno, tra sogni di Serie A e amore incondizionato

Luci accese, sciarpe al vento e telefoni già puntati verso il campo ancora vuoto. Fuori e dentro l’U-Power Stadium l’attesa di Monza-Catanzaro, in programma alle 20, si trasforma lentamente in emozione pura. È la notte che vale una stagione, quella che può spalancare le porte della Serie A o lasciare soltanto rimpianti, e il popolo giallorosso lo sa bene.

Da ore i tifosi del Catanzaro stanno raggiungendo lo stadio da ogni parte d’Italia. C’è chi è partito direttamente dalla Calabria e chi vive ormai lontano, ma non ha voluto rinunciare all’appuntamento più importante dell’anno.

«Sì, sono venuto da Catanzaro – racconta un tifoso arrivato insieme alla famiglia – infatti siamo partiti apposta. Spero davvero che oggi il Catanzaro riesca a vincere e passare». La fiducia resta viva nonostante il pesante 2-0 dell’andata. «Ci credo davvero, perché sono piena di speranza. La speranza è l’ultima a morire».

Per molti è una passione tramandata di generazione in generazione. «Di padre in figlio, questa è una tradizione di famiglia», spiegano con orgoglio davanti ai cancelli dell’impianto brianzolo. E comunque vada, assicurano, il percorso resta indimenticabile: «Sono quattro o cinque anni che ci divertiamo tanto. Forza Giallorossi, saremo sempre al vostro fianco».

C’è anche chi ha affrontato centinaia di chilometri pur vivendo ormai lontano dalla Calabria. Un gruppo di sostenitori arrivati da Bologna, ma originari di Vibo Valentia, racconta il proprio viaggio tra entusiasmo e realismo. «Sarà dura stasera rimontare il 2-0, ma il popolo giallorosso ha risposto presente». E ancora: «Noi seguiamo la squadra quando vince e anche quando forse perderà. Però vogliamo sperare fino alla fine. Forza Catanzaro».

Tra auto, treni e voli aerei, ogni mezzo è stato buono per raggiungere Monza. «Noi siamo venuti con l’aereo», raccontano sorridendo. Ma al di là del risultato finale, il sentimento comune resta uno solo: orgoglio. «Comunque vada è stato un successo. Noi siamo venuti qua per festeggiare la nostra squadra».