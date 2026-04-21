Il duo formato da Claudio Gullo, calabrese di Lamezia Terme, e il campano Diego Testa ha vinto gara 2 della seconda prova del Campionato del Mondo endurance di motonautica, disputata domenica nelle acque di Sliema, a Malta, portandosi al comando della classifica iridata nella categoria Hocr F1.

Alla guida dello scafo Chadron Cinzano/Sorbino, Gullo, con Testa alle note, ha imposto il proprio ritmo nella gara più lunga e rilevante del weekend, condizionata da mare mosso. L’equipaggio ha condotto la prova con continuità fino al successo finale.

Con la vittoria, Gullo e Testa salgono a quota 700 punti in classifica generale. Alle loro spalle un equipaggio maltese con 625 punti, mentre al terzo posto figurano i campioni del mondo in carica, l’anglo-irlandese formato da McCarthy e Power.

Per Gullo, pilota ufficiale del marchio Cinzano e sostenuto anche da Vecchio Amaro del Capo, il risultato segna il ritorno ai vertici internazionali del brand torinese, già protagonista nelle competizioni offshore negli anni Ottanta.

«È una vittoria importante, arrivata in una gara difficile – ha detto Gullo –. Un risultato che ripaga dei sacrifici e che condivido con il mio navigatore Diego Testa e con il team». Il pilota ha quindi ringraziato gli sponsor e dedicato il successo alla città di Lamezia Terme. Il Mondiale proseguirà con le prossime tappe, decisive per la corsa al titolo.