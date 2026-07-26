Una delegazione guidata dal delegato provinciale Pipicelli e dal fiduciario Mungo, ha voluto premiare l'impegno di Alfredo Narciso e del suo team dopo il successo della seconda edizione della competizione automobilistica

Il Coni delegazione di Catanzaro, rappresentato dal delegato provinciale dottor Giuseppe Pipicelli e dal Fiduciario comunale Giampaolo Mungo, ha espresso un plauso ufficiale nei confronti della ASD Team Catanzaro Corse.

Una presenza doverosa, quella dei vertici provinciali dello sport, volta a sottolineare il grande ed encomiabile lavoro svolto da Alfredo Narciso e dal suo staff che, in stretta sinergia con tutte le istituzioni locali del Comune di Settingiano, hanno firmato l'organizzazione del 2° Slalom "Città di Settingiano".

La manifestazione automobilistica ha registrato un notevole successo sia sotto il profilo squisitamente sportivo che per il forte ritorno di pubblico e partecipanti, centrando a pieno l'obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere il motorsport nel segno dei più sani valori agonistici.

Agli organizzatori del Team Catanzaro Corse e all'amministrazione ospitante sono giunti i più sentiti complimenti e le congratulazioni da parte dell'intero comitato del Coni Catanzaro.