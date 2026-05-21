Partito per mantenere il posto in serie B ora il Catanzaro rischia di andare ben oltre: con la doppia finale play off la squadra di mister Aquilani ha raggiunto un traguardo incredibile che trova però solide fondamenta nell'oculatezza gestionale della società.

Da quando la proprietà giallorossa è in capo alla famiglia Noto, cioè da luglio 2017, l'organizzazione gestionale è pian piano cambiata fino ad assumere i contorni di un club professionistico a tutti gli effetti.

Dopo la storica cavalcata del 2023 in cadetteria sono arrivate due semifinali play off. Nel frattempo l'US Catanzaro non ha mai fatto il passo più lungo della gamba ma anzi lavorato per investire sul proprio vivaio, sulle strutture e su giovani talenti da lanciare La qualificazione alla finale promozione contro il Monza apre nuovi e meravigliosi scenari, non solo agonistici.

Sono stati anni bui e difficili da vivere, dentro e fuori dagli stadi. Ma oggi – a prescindere da come andranno a finire i play off di B – Catanzaro è tornato stabilmente sulle pagine e nei commenti del calcio nazionale come modello societario da apprezzare.