C’è un pezzo di Calabria sale sul gradino più alto del podio europeo del volley giovanile. La Nazionale italiana di pallavolo femminile Under 22 ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Europei nei Paesi Bassi, superando in finale la Serbia per 3-1 (25-21, 25-19, 18-25, 25-13). Tra le protagoniste di questa straordinaria cavalcata azzurra c'è Alessandra Talarico, giovanissima e talentuosa centrale classe 2007 originaria di Catanzaro.

Scesa in campo durante il delicato terzo set della finalissima, Talarico ha messo a referto un punto prezioso, dimostrando carattere e maturità agonistica contro avversarie più grandi di lei. Un traguardo che certifica il valore di uno dei prospetti più interessanti del volley nazionale.

Il percorso sportivo di Alessandra – si legge in una nota – è motivo di grande orgoglio per la sua città. I primi passi li ha mossi sul parquet di casa, formandosi nella Pallavolo Stella Azzurra Catanzaro con cui ha esordito in Serie C a soli 13 anni. Le sue doti atletiche e fisiche (187 cm) l'hanno poi portata alla prestigiosa accademia del Volleyrò Casal de' Pazzi a Roma, fino al salto nel professionismo in Serie A2 con Busto Arsizio.

L'oro continentale appena conquistato è un eccezionale punto di partenza. Nella prossima stagione, la campionessa catanzarese continuerà la sua avventura in Serie A2 difendendo i colori della CBL Costa Volpino.

Tutta Catanzaro, oggi, celebra la sua campionessa.