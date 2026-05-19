Una rimonta complicata, ma non del tutto impossibile. Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, analizza il momento del Palermo alla vigilia della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Catanzaro, dopo il pesante 3-0 incassato al “Ceravolo”. In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, il procuratore non nasconde le difficoltà dei rosanero, pur lasciando aperto uno spiraglio in vista della sfida del “Barbera”. «Mi auguro che riesca a ribaltare il risultato, ma la vedo difficile. Non impossibile, ma sicuramente complicato», ha dichiarato Damiani, soffermandosi sull’impresa che attende la squadra di Filippo Inzaghi.

Secondo il procuratore, la sconfitta in Calabria rischia di lasciare conseguenze anche sul piano mentale: «Questa batosta lascia un segno anche a livello psicologico». Damiani ha detto la sua anche sull’eventuale mancato approdo in Serie A, considerato un obiettivo alla portata per il club siciliano: «Sì, sarebbe un fallimento, perché Palermo merita la Serie A. Ha una proprietà forte e credo che, dopo tutti questi investimenti, dirigenti e società si aspettassero risultati differenti». Intanto il Catanzaro, forte del largo vantaggio conquistato all’andata, prepara la trasferta in Sicilia con l’obiettivo di difendere il prezioso 3-0 e continuare a inseguire il sogno Serie A.