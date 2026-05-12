La carovana è partita dal Parco della biodiversità mediterranea. Prima dello start dei 176 corridori la bandierina rosa è stata consegnata nelle mani del sindaco Fiorita

È partita da Catanzaro la quarta tappa del Giro d'Italia, la prima sul territorio nazionale dopo le prime tre in Bulgaria. La carovana è partita dal Parco della biodiversità mediterranea, al termine di una lunga mattinata di animazione.

I 176 corridori e le rispettive formazioni sono state presentate sul palco del Giro. Quindi sono state sistemate lungo la corsia di partenza con in testa le quattro maglie: la bianca, la azzurra, la ciclamino e la rosa. Prima dello start la bandierina rosa è stata consegnata nelle mani del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. Presente anche il presidente della Provincia Amedeo Mormile, il vicepresidente della giunta regionale Filippo Mancuso, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa e il comandante provinciale dei carabinieri Giovanni Pellegrino.

I corridori e la carovana rosa hanno percorso le strade cittadine, attraversando Corso Mazzini, nel centro storico, e hanno imboccato il viadotto Bisantis prima di lasciare la città e dirigersi verso Cosenza, città di arrivo della tappa, dopo 138 chilometri.