Il Catanzaro vola in semifinale playoff di serie B e Alberto Aquilani si gode una notte che, per atteggiamento e maturità, considera lo specchio perfetto della stagione giallorossa. Dopo il netto 3-0 inflitto all’Avellino, il tecnico applaude soprattutto la capacità della squadra di restare fedele alla propria identità anche in una gara senza appello.

«Sono molto contento perché oggi, nonostante fosse una partita secca e delicata dal punto di vista emotivo, la squadra non si è snaturata – ha spiegato Aquilani nel post partita –. Ha fatto quello che ci ha portato fin qui e quindi bisogna fare i complimenti a questi ragazzi, perché oltre alle qualità tecniche hanno dimostrato ancora una volta di avere un cuore enorme».

L’allenatore giallorosso sottolinea la maturità mostrata dai suoi uomini nella gestione dei momenti più complicati del match: «C’è un aspetto emozionale che conta tantissimo. L’Avellino è venuto qui per vincere, ma noi siamo stati bravi a capire che tipo di partita fosse. Non ci siamo mai abbassati troppo e non abbiamo mollato un centimetro».

Per Aquilani, il successo contro gli irpini certifica il valore di un gruppo che continua a sorprendere: «Questa squadra merita quello che sta ottenendo. Queste partite si vincono con il gioco ma anche soffrendo, capendo quando bisogna stringere i denti. È una cosa su cui abbiamo lavorato molto».

Grande soddisfazione anche per la fase difensiva, tornata finalmente imbattuta dopo diverse giornate: «È un dato che ci fa molto piacere. Dietro hanno fatto una partita meravigliosa e anche Mirko è stato decisivo nel primo tempo. Questi ragazzi stanno sorprendendo anche me».

Ora all’orizzonte c’è la semifinale playoff contro il Palermo, sfida che Aquilani vuole affrontare con equilibrio ma senza paura: «Ci aspetta una squadra forte, probabilmente sulla carta ha qualcosa in più di noi, ma dobbiamo avere umiltà e allo stesso tempo consapevolezza della nostra forza. Se facciamo le nostre cose possiamo giocarcela con tutti».

Il tecnico giallorosso invita poi ambiente e squadra a continuare a credere nel sogno promozione: «Sognare non costa nulla. Siamo arrivati fin qui e dobbiamo crederci, ma i sogni bisogna meritarseli con coraggio, attitudine e spirito di sacrificio».

Spazio anche al ritorno di Iemmello, rientrato dopo l’infortunio e subito in gol nel finale: «Per noi è fondamentale. Sapevamo quanto ci tenesse, è entrato bene e ha dato una grande mano alla squadra».

Infine, Aquilani dedica un pensiero al pubblico del Ceravolo, protagonista di una serata speciale: «È stato emozionante. Oggi c’era tutto lo stadio a trascinare la squadra. Sentiamo questa passione addosso e proprio per questo dobbiamo dare tutto fino alla fine».