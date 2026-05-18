Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, in programma mercoledì 20 maggio, alle ore 20, al “Barbera”. I giallorossi si presenteranno in Sicilia forti del netto 3-0 conquistato nella gara d’andata al “Ceravolo”, un risultato che ha indirizzato il doppio confronto ma che non consente cali di concentrazione contro un Palermo chiamato alla rimonta davanti al proprio pubblico.

Per il Catanzaro si tratta di un appuntamento cruciale, a un passo da una finale playoff che avrebbe il sapore dell’impresa per una squadra protagonista di una stagione ben oltre le aspettative. I precedenti del direttore di gara ligure con i giallorossi raccontano un bilancio sostanzialmente equilibrato. Il Catanzaro ha già incrociato Marcenaro in diverse occasioni, ottenendo risultati di segno opposto: tra i ricordi positivi spiccano il successo per 2-0 contro il Bari nel 2021 e la vittoria ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Como. Non sono mancati, però, anche passaggi meno felici, come le sconfitte interne contro Rende e Reggina.

Più numerosi i precedenti con il Palermo, che con Marcenaro ha spesso trovato risultati favorevoli. Tra le gare più significative il derby vinto contro il Catania nel marzo 2021 grazie a una rete di Mario Alberto Santana, il successo contro il Südtirol nella stagione 2023/24 e il pirotecnico 3-3 in casa del Perugia. L’unico ko dei rosanero con il fischietto genovese risale alla sconfitta interna contro l’Avellino in Serie C.