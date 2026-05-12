C’è un momento, in ogni stagione, in cui una città smette di fare calcoli e torna semplicemente a sognare. Per Catanzaro quel momento arriva questa sera alle 21, sotto le luci del “Ceravolo”, quando i giallorossi sfideranno l’Avellino nel preliminare playoff di Serie B. Novanta minuti — forse centoventi — per continuare a inseguire quella Serie A che in città non è mai stata dimenticata davvero.

Sarà una notte di passione e appartenenza, con uno stadio pronto a vestirsi di giallorosso e a spingere la squadra di Aquilani oltre la fatica e la pressione. Il Catanzaro arriva da protagonista della regular season, quinto posto e vantaggio di due risultati su tre. Ma nei playoff i numeri contano fino a un certo punto: servono cuore, coraggio e uomini capaci di accendere la partita con una giocata.

Le attenzioni sono tutte per Pietro Iemmello. Il capitano resta in dubbio per il problema al polpaccio che lo tiene fermo da settimane, ma la speranza della piazza è di ritrovarlo almeno per uno spezzone di gara. In caso di forfait, Aquilani si affiderà al tridente leggero composto da Liberali, Alesi e Pittarello, con Oudin pronto a inserirsi tra le linee. A centrocampo dovrebbero agire Pontisso e Petriccione, mentre davanti a Pigliacelli la difesa sarà guidata da Antonini e Brighenti.

Dall’altra parte ci sarà un Avellino senza paura, trascinato dall’entusiasmo di chi si è preso i playoff all’ultimo respiro. Ma Catanzaro sa che certe notti appartengono a chi riesce a trasformare il rumore del proprio stadio in energia. E il “Ceravolo”, stasera, promette di essere molto più di uno stadio: una spinta, un ricordo, una promessa.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. All.: Aquilani.

AVELLINO(4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne; Russo, Patierno. All.: Ballardini.