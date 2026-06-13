Come anticipato negli scorsi giorni dalla nostra testata, è arrivata l’ufficialità: il matrimonio tra il Catanzaro e Ciro Polito proseguirà ancora a lungo. La società giallorossa ha infatti annunciato il rinnovo dell’accordo con il direttore sportivo, che resterà al timone dell’area tecnica fino al 30 giugno 2028.

Una scelta nel segno della continuità e della programmazione, che conferma la volontà del club del presidente Floriano Noto di proseguire il percorso di crescita avviato negli ultimi anni e culminato con risultati che hanno riportato il Catanzaro stabilmente tra le realtà più ambiziose della Serie B.

L’intesa è stata ufficializzata attraverso una nota del club: «US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Ciro Polito per la prosecuzione del rapporto professionale che legherà le parti fino al 30 giugno 2028. La società e il direttore sportivo hanno condiviso la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, alla luce dei soddisfacenti risultati sportivi raggiunti negli ultimi due anni».