Un altro anno di "purgatorio" per la Promosport che non è riuscita a centrare il salto in promozione nonostante il terzo posto nel campionato di Prima Categoria (girone B) e la conseguente finale playoff.

Separazione

Adesso si deve necessariamente guardare avanti e riprogrammare il futuro per un'altra stagione da protagonista, ma con un esito diverso. I primi scossoni sono già arrivati e uno riguarda il cambio in panchina: Lorenzo Viterbo non sarà più l'allenatore della compagine lametina.

La decisione maturata a seguito di scelte personali da parte dell'allenatore che lo hanno portato a interrompere il proprio percorso alla guida della squadra. Ad annunciarlo proprio il club di Sant'Eufemia attraverso un comunicato ufficiale: «Con la correttezza e la trasparenza che lo hanno sempre contraddistinto, il mister ha voluto comunicare personalmente la propria decisione al Direttore e ai ragazzi, ringraziandoli per il cammino condiviso e augurando a tutti loro il meglio per il futuro, con la speranza di poter tornare a lavorare insieme e continuare a seguirne la crescita sportiva e umana. La società desidera esprimere a Leonardo Viterbo il più sincero ringraziamento per il meraviglioso lavoro svolto in questa stagione, per la professionalità, la passione e l’attaccamento ai colori della Promosport dimostrati quotidianamente sul campo e fuori. A lui vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per tutte le soddisfazioni sportive e umane che certamente saprà conquistare».