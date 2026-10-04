Il Corigliano fa quattro su quattro e consolida il primato nel girone A di Promozione. La formazione ionica supera 1-0 il Kratos Bisignano e resta a punteggio pieno dopo quattro giornate, salendo a quota 12 in classifica. Alle sue spalle si forma un terzetto di inseguitrici: Rocca di Neto e Cassano raggiungono quota 10, mentre la Soccer Montalto sale a 9.

La quarta giornata del campionato era iniziata ieri, venerdì 3 ottobre, con tre anticipi. Il Bisignano ha pareggiato 0-0 contro l’Acri, mentre la Soccer ha espugnato il campo della P.D. Taverna imponendosi 3-2. Pari spettacolare, invece, tra San Fili e Cassano Sybaris, con le due squadre che hanno chiuso sul 2-2. Nelle gare disputate oggi, il Corigliano ha avuto la meglio sul Kratos Bisignano grazie alla rete di bomber Lentini al 15’. Vittoria larga per il Rocca di Neto, che ha superato 3-0 il Mesoraca: apre Perciа Montani al 38’, poi Jordan al 27’ della ripresa e Trocino al 40’ completano il successo. Il Cassano fa 2-2 sul campo del San Fili nell’anticipo di ieri, mantenendo comunque una posizione di vertice. Pareggio anche tra Cotronei e Scandale, terminato 1-1 con la rete di Bemba per i padroni di casa. Il Rende ha invece superato 3-1 lo Scalea. Per i padroni di casa sono andati a segno Tuoto, Sidoti e Chirico, mentre Sanna ha firmato la rete ospite. Successo esterno per il Campora, che ha battuto 2-0 il Silana grazie ai gol di De Pascale e Sicoli. In coda, resta difficile la situazione dello Scalea, ultimo a -2 punti, mentre l’Acri sale a quota 2 dopo il pareggio a reti inviolate contro il Bisignano.

La classifica

Corigliano 12

Rocca di Neto 10

Cassano 10

Soccer Montalto 9

Cotronei 8

Rende 8

Bisignano 7

Campora 4

Kratos Bisignano 4

San Fili 4

Mesoraca 3

P.D. Taverna 3

Silana 3

Acri 2

Scandale 1

Scalea -2