La dirigenza non ha perso tempo e ha già dato mandato al direttore generale Ettore Gallo di avviare tutte le attività necessarie per costruire una squadra competitiva

L'Eccellenza sfiorata dopo una stagione vissuta costantemente ai vertici del campionato di Promozione B. Insomma, il salto di qualità non è avvenuto quest'anno ma, nei piani della società, è solamente rimandato e ci riproverà subito il prossimo anno.

Rilancio e ambizioni

Archiviata la finale playoff e una stagione ricca di emozioni, come detto la società è già al lavoro per programmare il prossimo campionato di Promozione B con entusiasmo, ambizione e grande determinazione.

La dirigenza, infatti, non ha perso tempo e ha già dato mandato al direttore generale Ettore Gallo di avviare tutte le attività necessarie per costruire una squadra competitiva e organizzare al meglio la nuova stagione sportiva. L'obiettivo è quello di dare continuità al percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni, consolidando quanto di buono è stato fatto e ponendo le basi per nuovi importanti traguardi.

I presidenti Fera e Mancini hanno confermato la loro piena volontà di proseguire questo progetto sportivo con la stessa passione che ha contraddistinto il lavoro svolto fino a oggi. Entrambi sono pronti ad affrontare un altro entusiasmante campionato, consapevoli della forza del gruppo e della solidità delle fondamenta costruite nella stagione appena conclusa. La società ripartirà proprio da quelle basi solide che hanno permesso di raggiungere risultati importanti, valorizzando il lavoro svolto da dirigenti, staff tecnico, calciatori e tifosi, veri protagonisti del percorso di crescita del club.

Apertura a nuovi soci

Parallelamente, la dirigenza è aperta all'ingresso di nuovi soci e imprenditori che vogliano condividere un progetto serio, ambizioso e vincente. L'obiettivo è rafforzare ulteriormente la struttura societaria, creando le condizioni ideali per continuare a crescere e rendere il club sempre più competitivo e rappresentativo del territorio.

La programmazione è già iniziata e la società guarda al futuro con fiducia, determinazione e la volontà di regalare nuove soddisfazioni ai propri sostenitori. Il prossimo campionato è già nel mirino: il lavoro per costruire una stagione da protagonisti è ufficialmente partito.