Il primo turno infrasettimanale del Girone I di Serie D accende il campionato e conferma la marcia trionfale della Reggina. Tra conferme d'autorità, rimonte pirotecniche e pareggi dai sapori opposti, la terza giornata offre un quadro ricco di spunti per il quintetto calabrese.

Reggina d'autorità, Sambiase Solido

Allo stadio "Granillo" la Reggina, grande favorita del torneo, rispetta in pieno i pronostici e travolge la neopromossa Avola con un secco 4-0. Gli amaranto mettono subito in discesa il match già nella prima frazione di gara con le reti di Rotulo e Magrassi, per poi dilagare al quarto d'ora della ripresa con Girasole e chiudere definitivamente i conti con il poker di Jallow. Tre vittorie su tre e primato solitario a punteggio pieno.

Insegue a ritmo serrato a quota sette punti il Sambiase, che tra le mura amiche piega di misura il Modica per 1-0. A decidere la sfida in favore della formazione guidata da mister Tony Lio è una stoccata di Sueva dopo soli quattro minuti dal fischio d'inizio. Ai giallorossi viene anche annullata la rete del raddoppio per un fuorigioco dubbio di Haberkon, ma il vantaggio iniziale basta per blindare l'intero bottino.

Pazzesco harakiri Vibonese

Finale da incubo per la Vibonese impegnata sul campo della sfrontata Igea Virtus. In una gara pirotecnica terminata 4-3 per i padroni di casa, i rossoblù buttano al vento un doppio vantaggio. Dopo l'1-1 del primo tempo (reti di Cosendrey e Ferrara), la Vibonese accelera nella ripresa portandosi sull'1-3 grazie al raddoppio di Semenzin e alla doppietta personale di Cosendrey. I padroni di casa però non mollano: accorciano su rigore con Calafiore, pareggiano con Tumminelli e allo scadere completano la clamorosa controrimonta con Faccetti.

Punti di carattere e beffe in trasferta

Prestazione autoritaria per la neopromossa Praiatortora sul campo dell'Athletic Palermo. I ragazzi di mister Viscardi accarezzano a lungo la vittoria grazie al vantaggio siglato da Bustos alla mezz'ora, prima di incassare il definitivo 1-1 nella ripresa. Rammarico opposto per la Vigor Lamezia a Ragusa: in vantaggio prima dell'intervallo con una bella girata di forza di Diop, la squadra di mister Vargas si fa agganciare sul pari da Capone a un solo minuto dal novantesimo, rinviando ancora l'appuntamento con il primo successo stagionale.

Il risultati

RAGUSA-VIGOR LAMEZIA 1-1 (40' pt Diop, 44' pt Capone)

ATL. PALERMO-PRIATORTORA 1-1 (29' pt Bustos)

SAMBIASE-MODICA 1-0 (3' pt Sueva)

REGGINA-AVOLA 4-0 (41’ pt Rotulo, 44’ pt Magrassi, 15' st Girasole, 38' st Jallow

IGEA VIRTUS-VIBONESE 4-3 (31' pt Cosendrey, 45' pt Ferrara, 13' st Semenzin, 16' st Cosendey, 24' st rig. Calafiore (IV), 33' st Tumminelli (IV), 43' st Faccetti (IV)