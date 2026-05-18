Le amazzoni Maria Chiara Ciriaco e Ginevra Maria Natrella hanno dominato la categoria LB a tempo “Salto 80” conquistando rispettivamente il primo e il terzo posto in una competizione che ha visto in campo ben 25 tra amazzoni e cavalieri provenienti da tutta la Calabria

Successo per gli atleti della Fattoria didattica Circolo Ippico lametino al Concorso regionale di Salto ostacoli A1 che si è svolto dal 15 al 17 maggio al Centro Ippico Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli a Catanzaro, con la presenza di scuderie provenienti da tutta la Calabria. Le amazzoni Maria Chiara Ciriaco e Ginevra Maria Natrella hanno dominato la categoria LB a tempo “Salto 80” disputata il primo giorno di gara, conquistando rispettivamente il primo e il terzo posto in una competizione che ha visto in campo ben 25 tra amazzoni e cavalieri provenienti da tutta la Calabria. Nel secondo giorno di gara, Maria Chiara Ciriaco si è aggiudicata il terzo posto, mentre nell'ultima giornata Ciriaco ha conquistato una splendida seconda posizione, seguita da Ginevra Maria Natrella che ha ottenuto il quarto posto. Ottimi piazzamenti sono stati registrati anche per gli atleti lametini Aurora Mazzei e Gabriele Staltari, confermando l'alto livello della scuderia lametina.