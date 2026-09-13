Dopo il successo al debutto stagionale, il Sambiase muove ancora la classifica nel secondo turno del girone I di Serie D, conquistando un punto nel derby calabrese sul campo del Praiatortora. Al vantaggio locale firmato da Strumia ha risposto a dodici minuti dal termine la rete di Brandalisse, che ha fissato il punteggio finale sull'1-1. Un pareggio intenso e combattuto, letto nel post-gara con grande lucidità da mister Tony Lio.

L'analisi di Lio

L'allenatore giallorosso ha tracciato una disamina equilibrata del match, sottolineando come l'esito finale rispecchi l'andamento di una sfida giocata a viso aperto da entrambe le formazioni: «Alla fine è uscito un pareggio figlio di una partita aperta, dove entrambe le squadre hanno cercato di superarsi fino alla fine. Bisogna dire che era una partita che potevamo vincere, ma allo stesso tempo potevamo anche perdere».

Lio non ha nascosto i pericoli corsi dai suoi nei momenti più complessi del match, evidenziando la risposta della squadra nel secondo tempo e qualche rammarico sotto porta: «Abbiamo rischiato molto su qualche ripartenza loro, tra cui il palo colpito dove siamo stati fortunati, ma nella ripresa abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo creato almeno 3-4 palle gol che non siamo riusciti a concretizzare. Alla fine devo dire che il pareggio è il risultato giusto».

L'analisi del tecnico promuove così il carattere e la capacità di reazione del Sambiase che, pur con il rammarico per le occasioni sprecate nella seconda frazione, torna dalla trasferta con un punto prezioso per dare continuità al proprio cammino in campionato.